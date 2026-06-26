همکاری و تبادل تجربیات ایران و آسیا-اقیانوسیه در حوزه گمرک هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر از گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در دیدار با جون تاجیما رئیس دفتر منطقهای ظرفیتسازی آسیا - اقیانوسیه بر آمادگی گمرک ایران برای افزایش همکاریها در زمینه آموزش و انتقال تجربیات اعلام کرد.
عسگری در این دیدار گفت: گمرک ایران علاقمند است همکاری خود را با دفتر منطقهای ظرفیتسازی آسیا - اقیانوسیه در حوزههایی از جمله گمرک هوشمند، تحول دیجیتال، مدیریت ریسک، مدیریت هماهنگ مرزی و مطالعه زمانسنجی ترخیص کالا (TRS) توسعه دهد.
وی با اشاره به اینکه گمرک ایران در حال اجرای برنامههای نوسازی و تحول الکترونیکی است، اظهار داشت: در این راستا، از ارائه فرصت بیشتر برای حضور کارشناسان گمرک ایران در کارگاهها، دورههای آموزشی و برنامههای توسعه حرفهای منطقهای استقبال میکنیم.
وی همچنین بر برگزاری دورههای آموزشی مجازی و برنامههای ظرفیتسازی آنلاین برای کارکنان گمرک ایران با هدف امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از همکاران از محتوای دورههای آموزشی تاکید کرد.
رئیس کل گمرک ایران از نقش دفتر منطقهای ظرفیت سازی آسیا _ اقیانوسیه در حمایت از گمرکات منطقه آسیا و اقیانوسیه، بهویژه در زمینه ظرفیتسازی، آموزش و توسعه همکاریهای منطقهای، قدردانی بهعمل آورد.
در این دیدار رئیس دفتر منطقهای ظرفیتسازی آسیا _ اقیانوسیه نیز آمادگی خود را برای همکاری بیشتر با گمرک ایران در زمینه برگزاری دورههای آموزشی مرتبط اعلام کرد.
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