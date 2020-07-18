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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۶

فرمانده انتظامی آستارا:

۳۰ کیلوگرم تریاک در منطقه حیران آستارا کشف و ضبط شد

۳۰ کیلوگرم تریاک در منطقه حیران آستارا کشف و ضبط شد

آستارا- فرمانده انتظامی آستارا از کشف و ضبط ۳۰ کیلوگرم تریاک جاساز شده در پژو ۲۰۶ و در منطقه حیران آستارا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نمازی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر ورود مواد مخدر از استان همجوار به سمت شهرستان مرزی بندر آستارا و فعالیت این باند در سطح شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مواد مخدر فرماندهی انتظامی آستارا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه و با همکاری مأموران هنگ مرزی آستارا، متهم را که در منطقه حیران آستارا در حال حرکت بود و قصد حمل و جا به جایی آن را با یک دستگاه خودروی ۲۰۶ و به سمت آستارا داشت، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی آستارا ادامه داد: در این راستا متهم ۴۸ ساله و سابقه دار در یک عملیات ضربتی دستگیر و ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط و خودروی مذکور نیز توقیف شد.

سرهنگ نمازی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: از شهروندان استدعا داریم برای مقابله با سوداگران که جز به منافع خود فکر نمی‌کنند با پلیس همکاری کرده و هر گونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4976987

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