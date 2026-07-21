پایان فعالیت مرکز زیبایی غیرمجاز در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی شامگاه سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک مرکز ارائه خدمات پزشکی و زیبایی در محدوده چهارراه حکیم غربی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی و دستور قضایی، مأموران پلیس امنیت عمومی با فرماندهی و حضور میدانی سرهنگ مرتضی احدی فرمانده انتظامی شهرستان از محل مورد نظر بازدید که در جریان بازرسی دو نفر از شهروندان در حال دریافت خدمات پزشکی بوده و دو نفر دیگر شامل منشی و دستیار، بدون داشتن مجوزهای قانونی در حال انجام امور پزشکی بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستارا با اشاره به اینکه ادامه فعالیت این مرکز می‌توانست سلامت شهروندان را با مخاطره جدی مواجه کند، تصریح کرد: بلافاصله دستور پلمب مرکز، دستگیری متهمان و انتقال آنان برای انجام تحقیقات تکمیلی صادر شد و پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.

وی در پایان با قدردانی از اقدام به‌موقع پلیس بیان کرد: برخورد با این مرکز غیرمجاز با استقبال و رضایتمندی شهروندان همراه بوده و این مطالبه عمومی با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی و پلیس قرار دارد.