  1. استانها
  2. کرمان
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

کرمان آماده بهره‌گیری از فرصت ۳۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی است

کرمان آماده بهره‌گیری از فرصت ۳۰۰ میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی است

کرمان- استاندار کرمان گفت: با توجه به پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در کشور و جایگاه برتر کرمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های بهره‌گیری حداکثری از این فرصت در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در گفت‌وگو با برنامه «سلام کرمان» رادیو کرمان با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای استان کرمان مطابق برنامه در حال اجرا است، گفت: استان کرمان با وجود همه مسائل و مشکلات، برنامه‌های توسعه‌ای خود را طبق برنامه پیش می‌برد و از فرصت‌هایی که در دل تهدیدها ایجاد می‌شود، حداکثر بهره‌برداری را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به برگزاری نشستی در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: بر اساس یکی از بندهای توافق منعقد شده میان ایران و آمریکا، سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در کشور پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که استان کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری پیشتاز بوده و از جایگاه ویژه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است، در این نشست بررسی شد که چگونه می‌توان از این فرصت برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در استان بهره‌برداری کرد.

استاندار کرمان افزود: برای این منظور، ابرپروژه‌های اقتصادی و زیربنایی در استان کرمان تعریف می‌شود و جهت‌گیری‌های کلی برای استفاده هرچه بهتر از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در استان مشخص شده است.

وی ادامه داد: این موضوعات در نشست‌های مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد تا بتوانیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی همچنان جایگاه نخست کشور را حفظ کرده و اتفاقات خوبی را به‌ویژه در توسعه زیرساخت‌های استان رقم بزنیم.

طالبی، از برگزاری نشستی با موضوع جذب سرمایه‌گذاری و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان راور خبر داد و گفت: در این نشست، فرصت‌های سرمایه‌گذاری این شهرستان ارائه شد.

وی با اشاره به سفر شهرستانی خود در پایان هفته گذشته به شهربابک اظهار کرد: در جریان این سفر، چندین پروژه عمرانی و خدماتی در این شهرستان کلنگ‌زنی یا به بهره‌برداری رسید که از جمله این طرح‌ها می‌توان به آغاز عملیات اجرایی جاده خبر - مروست به‌عنوان یک مسیر بین‌استانی، اجرای جاده کنارگذر شهربابک، بهره‌برداری از تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز روستاهای شهرستان و همچنین تجهیزات جدید بیمارستان شهربابک اشاره کرد.

استاندار کرمان با اشاره به برگزاری چهل‌وششمین دوره مسابقات کشتی جام جهان‌پهلوان تختی به میزبانی کرمان گفت: این مسابقات بازتاب بسیار خوبی در کشور داشت که می‌تواند موجب رشد و پیشرفت ورزش کشور شود.

وی افزود: نگاه ما این است که رویدادهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی را در کرمان گسترش و تعاملات خود را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقاء و بتوانیم استان را بیش از گذشته در مسیر توسعه، توسعه گردشگری و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور مطرح کنیم.

طالبی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال مردم از مسابقات کشتی جام تختی اظهار کرد: استقبال پرشور مردم از این مسابقات به ما ثابت کرد که در زمینه سالن ورزشی متناسب با حضور و استقبال مردم، در استان با کمبودهایی مواجه هستیم.

وی گفت: این موضوع را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم تا با استفاده از حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری دولت، در آینده سالنی درخور شأن کرمان در استان احداث شود.

کد مطلب 6866763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها