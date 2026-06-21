به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در گفت‌وگو با برنامه «سلام کرمان» رادیو کرمان با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای استان کرمان مطابق برنامه در حال اجرا است، گفت: استان کرمان با وجود همه مسائل و مشکلات، برنامه‌های توسعه‌ای خود را طبق برنامه پیش می‌برد و از فرصت‌هایی که در دل تهدیدها ایجاد می‌شود، حداکثر بهره‌برداری را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به برگزاری نشستی در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: بر اساس یکی از بندهای توافق منعقد شده میان ایران و آمریکا، سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در کشور پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که استان کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری پیشتاز بوده و از جایگاه ویژه‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار است، در این نشست بررسی شد که چگونه می‌توان از این فرصت برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در استان بهره‌برداری کرد.

استاندار کرمان افزود: برای این منظور، ابرپروژه‌های اقتصادی و زیربنایی در استان کرمان تعریف می‌شود و جهت‌گیری‌های کلی برای استفاده هرچه بهتر از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در استان مشخص شده است.

وی ادامه داد: این موضوعات در نشست‌های مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد تا بتوانیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی همچنان جایگاه نخست کشور را حفظ کرده و اتفاقات خوبی را به‌ویژه در توسعه زیرساخت‌های استان رقم بزنیم.

طالبی، از برگزاری نشستی با موضوع جذب سرمایه‌گذاری و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان راور خبر داد و گفت: در این نشست، فرصت‌های سرمایه‌گذاری این شهرستان ارائه شد.

وی با اشاره به سفر شهرستانی خود در پایان هفته گذشته به شهربابک اظهار کرد: در جریان این سفر، چندین پروژه عمرانی و خدماتی در این شهرستان کلنگ‌زنی یا به بهره‌برداری رسید که از جمله این طرح‌ها می‌توان به آغاز عملیات اجرایی جاده خبر - مروست به‌عنوان یک مسیر بین‌استانی، اجرای جاده کنارگذر شهربابک، بهره‌برداری از تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز روستاهای شهرستان و همچنین تجهیزات جدید بیمارستان شهربابک اشاره کرد.

استاندار کرمان با اشاره به برگزاری چهل‌وششمین دوره مسابقات کشتی جام جهان‌پهلوان تختی به میزبانی کرمان گفت: این مسابقات بازتاب بسیار خوبی در کشور داشت که می‌تواند موجب رشد و پیشرفت ورزش کشور شود.

وی افزود: نگاه ما این است که رویدادهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی را در کرمان گسترش و تعاملات خود را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقاء و بتوانیم استان را بیش از گذشته در مسیر توسعه، توسعه گردشگری و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور مطرح کنیم.

طالبی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال مردم از مسابقات کشتی جام تختی اظهار کرد: استقبال پرشور مردم از این مسابقات به ما ثابت کرد که در زمینه سالن ورزشی متناسب با حضور و استقبال مردم، در استان با کمبودهایی مواجه هستیم.

وی گفت: این موضوع را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم تا با استفاده از حمایت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری دولت، در آینده سالنی درخور شأن کرمان در استان احداث شود.

