لزوم بسیج تمام ظرفیتها جهت برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، بر ضرورت برنامه ریزی جامع برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به لزوم فراهمسازی زیرساختهای لازم برای حضور گسترده دلباختگان، عاشقان و عزاداران، اظهار کرد: مهمترین مسئله در این زمینه، اسکان مناسب زائران و شرکت کنندگان در مراسم است. همچنین باید در حوزه هایی همچون تکریم میهمانان، تأمین غذا، هم افزایی میان دستگاهها و تسهیل حضور عزاداران، اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.

وی گفت: با توجه به حضور عزادارانی از شهرهای اطراف و نزدیک، همچنین کشورهای همسایه، باید میزبانی شایسته و درخور این مراسم بزرگ باشیم.

علم الهدی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیتهای استان باید برای این رویداد مهم پای کار بیایند، تصریح کرد: برای جمعیتی که در مراسم تشییع و تدفین مقام معظم رهبری حضور خواهند یافت، نیاز جدی به اسکان وجود دارد که بخشی از این نیاز را میتوان با استفاده از ظرفیت مساجد و محلات برطرف کرد.