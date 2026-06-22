به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با صدور اطلاعیهای از اعمال محدودیتهای موقت در شبکه برق شهرستانهای یزد خبر داد.
این مانور در راستای افزایش پایداری شبکههای برق، ارتقای قابلیت اطمینان تأسیسات برقرسانی و آمادگی برای عبور موفق از اوج بار تابستان، عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه در قالب «مانور سراسری طرح ملی سامان» شهرستانهای استان یزد اجرا خواهد شد.
بر این اساس، امکان اعمال محدودیت موقت برق در برخی از محدودهها و ساعات اعلامشده وجود دارد. این اقدامات با هدف کاهش خاموشیهای ناخواسته، بهبود کیفیت خدمترسانی و تأمین برق پایدار برای مشترکان انجام میشود.
برنامه قطعی برق در شهرستان یزد در روز سهشنبه ۲ تیرماه در جدول ذیل آمده است.
همچنین زمانبندی قطعی برق در سایر شهرستانها نیز در جدول زیر مشاهده میکنید.
شهروندان گرامی میتوانند با مراجعه به جدول زمانبندی منتشرشده، از محدودهها و ساعات اجرای عملیات در شهرستان محل سکونت خود مطلع شوند.
نظر شما