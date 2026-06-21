رئیس پلیس راه قزوین: دو نفر در دو سانحه رانندگی جان باختند

سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر از جان باختن دو نفر در دو سانحه رانندگی جداگانه در محورهای استان خبر داد و بر لزوم ساماندهی پدیده تکدیگری در حاشیه راهها و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی موتورسیکلتسواران تأکید کرد.
وی اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۱:۱۵ روز شنبه در کیلومتر ۲۰ جاده قدیم قزوین-تاکستان و در ورودی روستای دولتآباد رخ داد.
وی افزود: در این حادثه، یک دستگاه کشنده که از مسیر غرب به شرق در حال حرکت بود، پس از عبور قسمت جلوی خودرو، با یک عابر پیاده برخورد کرد که در نتیجه این حادثه، عابر که از متکدیان حاضر در حاشیه محور بود، بر اثر برخورد با محور عقب تریلی جان خود را از دست داد.
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به حضور متکدیان در ورودی شهرها و حاشیه محورهای مواصلاتی گفت: یکی از معضلات موجود در استان، حضور افراد متکدی در مسیرهای پرتردد است که علاوه بر ایجاد ناهنجاری اجتماعی، ایمنی تردد را نیز با مخاطره مواجه میکند.
تقیخانی با بیان اینکه تکدیگری در قانون جرمانگاری شده است، افزود: ساماندهی این موضوع نیازمند ورود جدی دستگاههای متولی است و انتظار میرود با همکاری دستگاههای مسئول، این معضل در ورودی شهرها برطرف شود.
وی درباره حادثه دوم نیز گفت: ساعت ۱۸ روز شنبه در محور فرعی هادیآباد، یک دستگاه موتورسیکلت که از جنوب به شمال در حرکت بود، با یک دستگاه سواری سمند کرایهای که در مسیر مقابل تردد میکرد، برخورد کرد.
رئیس پلیس راه استان قزوین علت این حادثه را تجاوز به چپ راکب موتورسیکلت اعلام کرد و افزود: در این سانحه، راکب موتورسیکلت که از کشاورزان منطقه بود، بر اثر شدت جراحات در صحنه حادثه جان باخت.
تقیخانی با اشاره به افزایش تردد موتورسیکلتها در فصل کشاورزی تصریح کرد: بسیاری از کشاورزان به دلیل سهولت استفاده و هزینه پایین، از موتورسیکلت استفاده میکنند، اما برخی از آنان فاقد گواهینامه بوده یا قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنند که این موضوع احتمال وقوع حوادث را افزایش میدهد.
وی از موتورسیکلتسواران خواست ضمن استفاده از کلاه ایمنی، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را بهطور کامل رعایت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
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