به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت یاد امام راحل و شهدا، اظهار کرد: آنچه امروز میتواند آرامشبخش جامعه باشد، خدمت مضاعف و صادقانه به مردم است.
وی با تأکید بر اهمیت تبعیت از منویات مقام معظم رهبری افزود: پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تحولات و مذاکرات، بزرگترین آزمون برای خواص و مسئولان کشور است و بیتوجهی به این مسئولیت میتواند خسارات جبرانناپذیری به عزت و اقتدار جمهوری اسلامی وارد کند.
ضرورت توجه جدی به جذب اعتبارات دستگاههای اجرایی
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه گفت: بخشی از اعتبارات دستگاههای اجرایی استان همچنان جذب نشده و مجموع منابع باقیمانده قابل توجه است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
اسحاقی با بیان اینکه تأخیر در جذب اعتبارات در شرایط تورمی کشور خسارتبار است، افزود: منابعی که در اختیار دستگاهها قرار میگیرد اگر در زمان مناسب هزینه نشود، ارزش واقعی خود را از دست داده و عملاً به پروژههای عمرانی آسیب وارد میکند.
وی با اشاره به برخی دستگاههای اجرایی دارای عملکرد ضعیف در جذب اعتبارات اظهار کرد: لازم است این موضوع با جدیت پیگیری شود تا منابع ملی در مسیر صحیح و بهموقع برای توسعه استان به کار گرفته شود.
هشدار درباره تبعات تأخیر در تخصیص منابع
اسحاقی با تأکید بر اینکه برخی دستگاهها هنوز به سطح مطلوب در جذب اعتبارات نرسیدهاند، گفت: این مسئله نیازمند ورود جدی مدیریت استان و نظارت دقیقتر بر روند تخصیص و هزینهکرد منابع است.
وی افزود: در سالی که منابع مالی در اختیار استان قرار گرفته، نباید اجازه داد بخشی از این ظرفیتها بدون استفاده باقی بماند، زیرا نتیجه آن افزایش هزینهها و عقبماندگی پروژهها خواهد بود.
دغدغههای مردمی در حوزه سوخت و خدمات عمومی
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مطالبات مردمی گفت: موضوعات مرتبط با سوخترسانی در جایگاهها همچنان از دغدغههای جدی مردم است و باید با بررسی دقیق، مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.
اسحاقی افزود: مردم در برخی مناطق با محدودیتهایی در دریافت سوخت مواجه هستند که لازم است با تصمیمگیری کارشناسی و نظارت دقیق، این مسائل ساماندهی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش مدیران اجرایی استان اظهار کرد: پروژههای مهمی از جمله راهآهن، طرحهای آبرسانی، بیمارستانی، آموزشی و زیرساختی در استان در حال اجراست که جای تقدیر دارد.
اسحاقی افزود: دستگاههای نظارتی نیز اعلام آمادگی کردهاند تا در مسیر رفع موانع و تسریع در تخصیص منابع به دستگاههای اجرایی کمک کنند تا روند اجرای پروژهها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مدیران و نمایندگان خاطرنشان کرد: تنها با همدلی و پیگیری مستمر میتوان از ظرفیتهای موجود برای توسعه متوازن خراسان جنوبی بهرهبرداری کرد.
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