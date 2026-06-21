به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل اقتصادی و امور زیربنایی مرکز ملی فضای مجازی در نشست «معرفی خدمات زیستبوم فناوری به کسبوکارها و هموطنان آسیبدیده از جنگ» که امروز ۳۱ خردادماه در این مرکز برگزار شد، ضمن تشریح چالشهای پیشروی اقتصاد دیجیتال، از اقدامات عملیاتی برای حمایت از نیروی کار آزاد و تسهیل فرآیندهای صادراتی خبر داد.
جاوید عربشاهی با اشاره به نیاز مبرم به بسترسازی برای توسعه صادرات محصولات و خدمات شرکتها و فریلنسرها، گفت: هم کسبوکارها و هم آزادکاران برای صادرات محصول و خدمات خود نیازمند قوانین حاکمیتی مشخص هستند. خوشبختانه با شروع همکاریهای بیندستگاهی، کمیتهای تخصصی تشکیل شده و در حال مذاکره با نهادهایی هستیم که باید در این زمینه با کسبوکارها همکاری داشته باشند. در حال حاضر دو تا سه پروژه پایلوت در حال اجراست که پس از نهایی شدن، خبرهای بسیار خوبی را به رسانهها و تمامی کسبوکارها و فریلنسرها اعلام خواهیم کرد.
چتر حمایتی برای یک میلیون فریلنسر
مدیرکل اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه حدود یک میلیون فریلنسر در کشور فعالیت میکنند، اظهار داشت: این افراد که بخشی از طریق پلتفرمها و بخشی بهصورت خودجوش با سایتهای خارجی کار میکنند، به دلیل تحریمها و مشکلات پرداخت دستمزد و ضعف در بازارسازی با چالشهای جدی مواجه هستند.
وی از تدوین یک کتابچه جامع با همکاری وزارت کار، معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر نهادها خبر داد و گفت: این کتابچه تمامی خدمات نهادهای دولتی و غیردولتی برای فریلنسرها را شامل میشود و در حال نهاییسازی و چاپ است.
عربشاهی همچنین به ظرفیتهای قانونی موجود اشاره کرد: آییننامه حمایت از فریلنسرها مصوب سال ۱۴۰۱ و تبصره ماده ۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، صراحتاً امکان حمایت از افراد حقیقی را فراهم کرده است. علاوه بر این، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز میتواند از افراد حقیقی حمایتهای لازم را به عمل آورد.
مدیرکل اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه درباره ربات مشاوره گفت: ما یک ربات برای ارائه خدمات مشاوره در قالب مسئولیت اجتماعی ایجاد کردیم و از کمیته امداد، بنیاد علوی و بنیاد برکت که مشاورانی در اختیار دارند، درخواست کردیم تا آنها را معرفی کنند. نامهنگاریهایی نیز انجام شده تا بانک مشاوران در ربات و سایت تکمیل شود.
اطلاعرسانی حمایتها در کانال «اقتصاد دیجیتال برای ایران»
مدیرکل اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی در بخش پایانی سخنان خود، از فعالسازی کانال «اقتصاد دیجیتال برای ایران» خبر داد و عنوان کرد: در این کانال تمامی دستاوردها و حمایتهای بخشهای دولتی، غیردولتی و کسبوکارها از افراد آسیبدیده در جنگ اطلاعرسانی میشود. این کمپین از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده است. وی از مخاطبان درخواست کرد در صورت داشتن بروشور، ویدئو یا موشنگرافی، آن را در اختیار روابط عمومی مرکز قرار دهند.
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