فرماندار سقز: شهدا چراغ راه خدمت صادقانه به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی ظهر یکشنبه در اجلاسیه شهدای شهرستان سقز با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان اظهار کرد: شهدا ستارگان درخشان تاریخ این سرزمین هستند و نام و یاد آنان همواره به عنوان چراغ راه ملت و مسئولان در مسیر خدمت خالصانه به مردم باقی خواهد ماند.

وی افزود: اجلاسیه شهدای شهرستان تنها یک مراسم یادبود نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا، امام شهدا و همه انسان‌های آزاده‌ای است که با ایمان، اخلاص و ایستادگی مسیر حق را انتخاب کردند.

فرماندار سقز با تأکید بر اینکه فرهنگ شهید و شهادت باید در جامعه زنده بماند، تصریح کرد: شهدا به ما آموختند عزت واقعی در بندگی خداوند، کرامت در دفاع از حق و سعادت در خدمت بدون منت به مردم معنا پیدا می‌کند.

نعمانی ادامه داد: امروز وظیفه مسئولان این است که با الگو قرار دادن سیره شهدا، ارزش‌های ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمتگزاری را در عرصه‌های مختلف مدیریتی و اجتماعی نهادینه کنند.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند خانواده‌های معظم شهدا خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا یادگاران گرانقدر ایثار و فداکاری هستند و تکریم و تجلیل از آنان وظیفه‌ای همیشگی برای مسئولان و آحاد جامعه است.