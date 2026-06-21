ماجد الانصاری اعلام کرد؛ آغاز به کار«اجلاس دریاچه لوسرن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر از آغاز به کار «اجلاس دریاچه لوسرن» و اولین نشست کمیته عالی‌رتبه با حضور نمایندگان آمریکا، ایران و دو کشور میانجی یعنی قطر و پاکستان خبر داد.

قطر با اعلام آغاز اجلاس دریاچه لوسرن در هتل بورگن‌اشتوک سوئیس ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها به یک توافق جامع و پایدار منجر شود که تمامی ابعاد مندرج در تفاهم‌نامه را در بر گیرد.

ماجد الانصاری، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه قطر،اعلام کرد: کارگروه‌های تخصصی، فنی و کارشناسی برای مذاکره پیرامون بندهای توافق نهایی تشکیل شده است تا تمامی ابعاد تفاهم‌نامه را پوشش دهند. علاوه بر این، کارگروه‌های پیگیری نیز با هدف نظارت بر اجرای این مأموریت و همراهی با پیشرفت‌های حاصل‌شده تا زمان امضای توافق نهایی شکل گرفته‌اند؛ امری که نشان‌دهنده تعهد تمامی طرف‌ها برای پیشبرد فرآیند مذاکرات با حسن نیت و با هدف دستیابی به توافقی جامع و پایدار است.

وی تأکید کرد: دولت قطر به عنوان یکی از کشورهای میانجی، به همکاری خود با پاکستان و تمامی طرف‌های ذی‌ربط برای ایجاد فضایی مثبت که به مذاکرات امکان دست‌یابی به اهدافش را می‌دهد، ادامه خواهد داد. این اقدام بر اساس باور راسخ قطر است که گفتگو و دیپلماسی، بهترین راه برای حل منازعات و تسویه اختلافات به شمار می‌روند.

مشاور نخست‌وزیر و سخنگوی وزارت امور خارجه قطر همچنین از نقش مهم پاکستان به عنوان شریک و میانجی در این مسیر قدردانی و از همکاری نزدیک و تلاش‌های این کشور در حمایت از فرآیند مذاکرات تمجید کرد.

وی در ادامه از پایبندی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به راهکارهای دیپلماتیک تشکر کرد و از حمایت‌های عربستان سعودی، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی و سایر کشورهای برادر و دوست که در فراهم کردن شرایط مناسب برای پیشبرد این مسیر نقش داشتند، قدردانی نمود.

الانصاری در پایان، بار دیگر بر حمایت کامل قطر از تمامی تلاش‌ها برای موفقیت‌آمیز بودن این مذاکرات و دستیابی به توافق نهایی که به تقویت صلح پایدار، امنیت، ثبات و شکوفایی در منطقه کمک می‌کند، تاکید کرد.