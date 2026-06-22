وزیر خارجه پاکستان: از پیشرفت چشمگیر در بورگن  اشتوک استقبال می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان گفت: من از پیشرفت چشمگیر حاصل شده در مذاکرات فنی سطح بالا در بورگن اشتوک استقبال می‌کنم.

وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد: ما از روحیه سازنده‌ای که واشنگتن و تهران در اجرای یادداشت تفاهم و تعهد آنها به گفتگو نشان داده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

محمد اسحاق دار ادامه داد: از دولت قطر به خاطر نقش مهمش در روند میانجیگری در کنار ما تشکر می‌کنم.

وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه بیان کرد: ما با طرفین تماس خواهیم گرفت تا در ادامه هفته در بورگن اشتوک مذاکرات فنی برگزار کنیم.

از سوی دیگر الحدث گزارش داد: ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و هیئت آمریکایی همچنان در سوئیس هستند. ونس بر تشکیل کمیته های مورد توافق نظارت دارد. وی احتمالا ظرف ساعات آتی بورگن اشتوک را ترک خواهد کرد.