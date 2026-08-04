وزش باد شدید و گرد و خاک در خراسان جنوبی ادامه دارد

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه‌های هواشناسی و با توجه به اختلاف فشار حاکم بر سطح زمین، در ۲۴ ساعت آینده وزش باد شدید و گرد و خاک در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط در برخی ساعات به‌ویژه در نیمه شرقی خراسان جنوبی موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به تداوم این وضعیت در نوار شرقی استان تا پایان هفته، گفت: در این مناطق احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت نیز وجود دارد.

لطفی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تأکید کرد و افزود: استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و در مناطق مرزی استان، احتیاط در ترددهای بین‌شهری، عملیات عمرانی و پرهیز از توقف خودروها در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌تمام، درختان و دیوارهای فرسوده توصیه می‌شود.