به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله زاده شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی و خدمات عمومی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در استانداری سمنان اعلام کرد: برنامه ریزی کاملی بین دستگاه های اجرایی و خدماتی و ... در استان صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد ملی و مذهبی، بر هماهنگی حداکثری دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای استان برای میزبانی شایسته از شرکتکنندگان مراسم تشییع تأکید کرد و خواستار تأمین بهموقع امکانات، خدمات رفاهی و پشتیبانی لازم برای خدمترسانی مطلوب شد.
معاون توسعه منابع انسانی استانداری سمنان بر اعلام ظرفیت نیروی انسانی، امکانات اقامتی دستگاه های اجرایی، فعالسازی موکبهای بینراهی در محورهای مواصلاتی استان تاکید کرد.
عبدالله زاده گفت: استفاده از فضاهای آموزشی و مدارس برای اسکان موقت و اضطراری شرکت کنندگان تأکید کرد که از مهمترین مصوبات استانداری سمنان است.
وی با اشاره به لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی، از لغو مرخصی و مأموریتهای خارج از استان مدیران در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۰ تیرماه خبر داد و بر اجرای دقیق مصوبات، حضور مستمر مدیران در محل خدمت و ارائه گزارش اقدامات دستگاهها برای خدمترسانی مطلوب تأکید کرد.
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