۲۳۵ مورد نا ایمنی در مصلی برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در تشریح اقدامات این سازمان در مراسم وداع و تشییع پیکر «آقای شهید ایران»، اظهار کرد: در این ایام با بزرگترین اجتماع انسانی که ایران در تاریخ خود شاهد بوده است مواجه خواهیم بود. با وجود اینکه زیرساخت‌های خوبی داریم اما باز شاید این زیرساخت‌ها نسبت به‌این جمعیت و خیل مشتاقان کافی نباشد. در سازمان پیشگیری‌ و مدیریت بحران به عنوان متولیان قرارگاه ایمنی شهرداری‌ تهران در مصلی؛ احصا و شناسایی و رفع خطر ۲۳۵ مورد ناایمنی انجام شده و چند صد مورد ناایمنی ترافیکی در حلقه پیرامونی مصلی نیز در حال رفع است.

وی افزود: برای روز تشییع، مسیر را پهنه بندی کردیم. مسیر اصلی از خیابان دماوند تقاطع شهید باقری شروع و تا میدان آزادی ادامه پیدا می کند و پس از آن نیز از بزرگراه لشگری تا تقاطع آزادگان ادامه خواهد داشت.

نصیری ادامه داد: کار ما در سازمان؛ ایمن سازی و شناسایی، اعلام و پیگیری برای رفع ناایمنی هاست که درواقع اکثرا رفع آنها را به بخش متولی اعلام می‌کنیم. البته حدود ۳۰۰ نفر از همکاران ما در بخش ایمنی شهرداری فعال هستند تا این مشکلات را حل کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه احتمال گرمازدگی از ساعت ۲ تا ۶ بعد ازظهر بیشتر است، یادآور شد: درخصوص گرمازدگی مردم، آگاه سازی و اقدامات مرتبط را خواهیم داشت، مثلا اتاق های سرد را در مسیر پیش بینی می‌کنیم. همچنین از ظرفیت‌های مردمی نیز باید کمک بگیریم تا کسی دچار مشکل گرمازدگی نشود. توصیه ما این است که مردم هم آماده باشند و به نوعی شبیه مسیر اربعین برای حضور در این مراسم آماده شوند.

وی عنوان کرد: در بحث ازدحام جمعیت نیز توصیه این است که جایی که ۴ نفر در یک مترمربع قرار بگیرند زنگ هشدار تلقی می شود و باید از این جمعیت فاصله گرفته شود. اگر در موج این فشار قرار گرفتند سعی کنند خودشان را به کناره های مسیر بکشانند. اگر در بین ازدحام قرار گرفتند به حالت ضربدری دستشان را جلوی قفسه سینه خود قرار دهند.

نصیری بیان کرد: استفاده از پله های عابر پیاده در این مراسم را توصیه نمی کنیم چرا که می تواند خطرآفرین باشد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه مراکز اسکان پیش بینی شده و برای مراکز اسکان محلی دستورالعمل هایی ابلاغ شده است، گفت: چندین زائرشهر نیز داریم. به طوری که تا امروز ۵۵ زائرشهر راه‌اندازی شده که در بوستان های ولایت، چیتگر سرخه حصار و یاس فاطمی واقع شده اند. برای این مکان‌ها ملاحظات خاص مربوط به حشرات وجود دارد و توصیه می کنیم مردم اقلام بهداشتی و زیست شبانه‌روزی حداقلی را با خود همراه داشته باشند. هر چند ما این اقلام را پیش بینی کردیم اما ممکن است در لحظاتی دسترسی به این اقلام با دشواری مواجه شوند.

وی اظهار کرد: در مصلی چندین بیمارستان صحرایی نیز پیش بینی شده و همه ارگان ها با تمام ظرفیت شان دست به دست هم داده اند تا یک وداع تاریخی و ماندگار برای وفاداران به آرمان های انقلاب و علاقمندان به آقای شهید ایران رقم بخورد.

نصیری در پایان گفت: ستاد گمشدگان نیز در مسیر تشییع و در کنار برخی مراکز اسکان و زائرشهرها با استفاده از نیروهای جهادی و گروه های دوام و به کارگیری جمعی از روانشناسان فعالیت خواهد کرد.