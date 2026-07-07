به گزارش خبرنگار مهر، پروژه اتصال ایستگاه مترو مدافعان سلامت به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) که با هدف ایجاد مسیر مستقیم انتقال مصدومان از شبکه مترو به بزرگ‌ترین مجتمع درمانی کشور در حال اجراست. این طرح علاوه بر ارتقای آمادگی شهر در شرایط بحران و پدافند غیرعامل، امکان انتقال سریع مصدومان حوادث مترو و بحران‌های شهری را بدون درگیری با ترافیک سطح شهر فراهم می‌کند. پیش از این نیز مسئولان مدیریت بحران تهران از اجرای این پروژه به عنوان نخستین اتصال مستقیم مترو به یک بیمارستان در کشور و گامی برای شکل‌گیری «اورژانس زیرزمینی» خبر داده بودند.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات طرح اتصال بیمارستان‌های پایتخت به شبکه مترو را تشریح کرد و گفت: در خطوط جدید مترو شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از همان مرحله طراحی، مطالعات پدافند غیرعامل انجام شده تا شبکه مترو به بیمارستان‌های منتخب شهر متصل شود؛ موضوعی که در خطوط قدیمی مترو پیش‌بینی نشده بود.

وی افزود: در ابتدا اتصال ۱۱ بیمارستان در دستور کار قرار داشت اما در ادامه سه بیمارستان در اولویت قرار گرفتند. پروژه بیمارستان بعثت به دلیل برخی موانع اجرایی متوقف شد و پروژه بیمارستان میلاد نیز به دنبال تغییر طرح پارکینگ دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأخیر مواجه شد که در صورت تأمین نقدینگی، این پروژه به بهره‌برداری رسیده و افتتاح خواهد شد.

نصیری ادامه داد: اکنون پروژه اتصال ایستگاه مدافعان سلامت به مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به عنوان نخستین اتصال مستقیم مترو به یک مرکز درمانی در کشور در حال اجرا است و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه این تونل دو کارکرد مهم خواهد داشت، گفت: در حوادث احتمالی داخل مترو، انتقال مصدومان به بزرگ‌ترین مجتمع بیمارستانی کشور با سرعت بیشتری انجام می‌شود و در بحران‌های شهری نیز می‌توان بدون تأثیرپذیری از ترافیک سطح شهر، بیماران و مصدومان را از طریق شبکه مترو به بیمارستان منتقل کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه، برای نخستین بار شیوه‌ای جدید از اورژانس پیش‌بیمارستانی مبتنی بر شبکه مترو در کشور شکل می‌گیرد؛ در حالی که تاکنون اورژانس زمینی، هوایی، دریایی و ریلی وجود داشته اما انتقال مصدوم از طریق مترو به صورت سازمان‌یافته تعریف نشده است.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: نیمی از تونل احداث شده و بخش باقی‌مانده نیازمند تأمین اعتبار است. خوشبختانه مبلغ مورد نیاز به گونه‌ای نیست که از توان شهرداری تهران خارج باشد و امیدواریم با حمایت معاونت مالی، پروژه در اولویت قرار گیرد.

نصیری تأکید کرد: در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی، این پروژه حتی پیش از پایان سال جاری قابلیت افتتاح دارد. در این طرح، آمبولانس از طریق تونل تا نزدیکی سکوی مترو دسترسی خواهد داشت و روند انتقال مصدومان با سرعت بیشتری انجام می‌شود.