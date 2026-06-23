آمادگی بسیج مردمی در یمن برای مقابله با عناصر دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، نیروهای بسیج مردمی وابسته به انصارالله یمن اعلام کردند که برای اجرای دستورات عبدالملک الحوثی رهبر این جنبش در راستای پشتیبانی از نیروهای نظامی آماده هستند.

بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی تصریح کردند که این اقدام برای حمایت از نیروهای نظامی در هر زمان و هر مکان مقابل عناصر دشمن و پایان دادن به محاصره 11 ساله یمن است.

بسیج مردمی یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما آماده ایم به جبهه های نبرد اعزام شویم. طی دوره گذشته صدها هزار نفر آموزش دیده اند و این آموزش ها همچنان در جریان است.

در این بیانیه همچنین به مسئله فلسطین به عنوان مسئله محوری تمام گروه های آزاده در کنار دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره شده است.

نیروهای بسیج مردمی بر معادله اتحاد میادین نبرد تاکید و آمادگی خود را برای پشتیبانی از محور مقاومت اعلام کردند.