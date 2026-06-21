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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

سرمایه‌گذاری ۷ هزار میلیارد ریالی در بخش کشاورزی ایلام

سرمایه‌گذاری ۷ هزار میلیارد ریالی در بخش کشاورزی ایلام

ایلام - رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام از سرمایه‌گذاری ۷ هزار میلیارد ریالی در بخش کشاورزی ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۴۶ پروژه مختلف در حوزه‌های دامپروری، صنایع تبدیلی، آبیاری تحت فشار، مکانیزاسیون کشاورزی و گلخانه‌ها در سطح استان به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه این طرح‌ها با اعتباری معادل ۷ هزار میلیارد ریال اجرایی شده‌اند، افزود: مهم‌ترین این پروژه‌ها، کشتارگاه صنعتی دام استان در شهرستان ایوان است که با تجهیزات مدرن و مطابق با استانداردهای روز دنیا احداث شده و نقش مهمی در توسعه صنعت دامپروری و تأمین بهداشت عمومی خواهد داشت.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: این کشتارگاه صنعتی با ظرفیت بالا، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها نفر را فراهم کرده و با رعایت مسائل بهداشتی و زیست‌محیطی، تحولی بزرگ در فرآوری و عرضه محصولات دامی استان ایجاد می‌کند.

عزیزان در پایان خاطرنشان کرد: افتتاح این ۴۶ طرح، گامی مؤثر در راستای خودکفایی محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت بهره‌برداران بخش کشاورزی استان ایلام محسوب می‌شود.

کد مطلب 6867041

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