به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با قدردانی از اقدامات بی‌وقفه استاندار مازندران و تیم مدیریتی ایشان در ایام نوروز، از روحیه جهادی و مدیریت کارآمد در مواجهه با چالش‌های مختلف اقتصادی و بحران‌ها در کشور قدردانی کرد.

وی در این جلسه اظهار داشت: امیدوارم روحیه جهادی و وحدت‌گرایانه که در ایام نوروز به وضوح دیده شد، در طول سال نیز توسط تمام مدیران و مسئولان استانی ادامه یابد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین از نماینده ولی فقیه در استان و اعضای مجلس خبرگان رهبری به‌دلیل نقش آفرینی هوشمندانه در انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی قدردانی کرد و افزود: انتخابی حکیمانه که باعث تقویت اعتماد مردم و ادامه راه انقلاب با عزت و اقتدار شد.

بابایی کارنامی در ادامه تاکید کرد: برای تحقق توسعه اقتصادی و اشتغال جوانان در استان، لازم است تمامی دستگاه‌ها و نهادها در یک جهت هم‌افزا و متحد عمل کنند و با همکاری و همدلی، می‌توانیم شاهد رشد و پیشرفت بیشتر مازندران باشیم.

وی در پایان به ضرورت همکاری و هم‌افزایی در راستای رسیدن به اهداف بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف ملی، توسعه پایدار استان و پیشرفت اقتصادی، تنها با همدلی و مشارکت تمامی مسئولان و مردم می‌توانیم گام‌های مؤثری برداریم.