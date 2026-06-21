هدایت حملات به اهداف غیرنظامی مصداق بارز جنایت جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز یکشنبه در همایش بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و نحوه جبران خسارات ناشی از جنگ، با تسلیت ایام سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین (ع) و بزرگداشت هفته قوه قضاییه و شهید بهشتی اظهار کرد: در مدت جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه دادگستری خوزستان و ادارات سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان، از خدمت به مردم دریغ نکرده و در محل کار خود حاضر بودند. علاوه بر این در زمنیه حفظ امنیت عمومی، اقتصادی و نظارت بر بازار نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یکی از معاونت‌های خود را برای مستندسازی و دریافت شکایات مرتبط با جنگ اختصاص داد و این معاونت هنوز آماده دریافت شکایات و مستندات است.

وی ادامه داد: مجموعه قضایی استان با رویکرد عدالت محورانه و حفظ کرامت مراجعان، اتقان آراء و تسریع همراه با دقت نظر در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و مسن را مدنظر قرار داده و طبق آمار در این خصوص، موفقیت‌های مشهودی داشته است.

دهقانی تصریح کرد: با این همه همواره خود را نیازمند انتقادات و پیشنهادات علمی و موثر اساتید دانشگاه، وکلا و کارشناسان حقوقی می‌دانیم تا با مدنظر قرار دادن نقدهای صحیح و پیشنهادات موثر، بتوانین گامی بلندتر و مستحکم‌تر در اجرای عدالت که تکلیف و وظیفه اصلی دستگاه قضایی در قانون اساسی است، برداریم.

وی تاکید کرد: هفته قوه قضاییه متعلق به همه مردم است و در این هفته با اجرای برنامه‌های موثر در تلاش هستیم تا ضمن ارائه عملکرد مجموعه تحت امر قوه قضائیه در استان و ارتقای دانش حقوقی مردم، در زمینه خدمت‌رسانی به مردم از جمله کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌ها، اجرای قاطع و به موقع احکام لازم الاجرا و استماع مطالبات مردم نیز تسهیل شود.

دهقانی گفت: قطعا برگزاری جلسات نقد با حضور اندیشمندان حقوقی به تحقق این اهداف کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: هدایت حملات به سمت اهداف غیرنظامی یک کشور و یا حملات نظامی که در آن احتمال آسیب به اهداف غیرنظامی مانند مناطق مسکونی، مراکز درمانی یا آموزشی وجود داشته باشد، مصداق جنایت جنگی است و در دو جنگ اخیر بارها شاهد چنین مواردی از جمله شهادت دانش‌آموزان میناب بودیم.

دهقانی گفت: متاسفانه سال گذشته کشور ایران دوبار مورد حمله ددمنشانه و تجاوزات آشکار استکبار جهانی قرار گرفت و خسارات جبران ناپذیری از جمله شهادت قائد امت امام خامنه‌ای (ره)، فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و کودکان، جوانان و مردان و زنان بی‌گناه شد.

وی ادامه داد: جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و به جنایاتی گفته می‌شود که کشور متجاوزگر، بعد و مقررات جنگ را نادیده گرفته و نقض فاحش نسبت به اموال، اشخاص و سازمان‌ها و ... سرزمین دیگری انجام داده باشد و این اتفاق بارها در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کشور عزیزمان اتفاق افتاد.

دهقانی با اشاره به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جنایات جنگی، گفت: از بعد کیفری که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است، در همین مسئله مسئولیت کیفری، مسئولیت عام و مطلق را پیش‌بینی کرده و صرفا به مباشرت اشاره نکرده و آورده شده که جنایاتی را که به تنهایی یا با مشارکت شخص دیگر انجام داده، دستور داده یا ترغیب کرده. این همان مسئولیت عام است؛ برای دستور دهنده، تشویق کننده و تسهیل کننده، و همکاری، مسئولیت تعیین کرده و آن را مدنظر قرار داده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس دو معیار «سرزمین محل جرم و تابعیت فاعل» را نیز مورد توجه و مبنای صلاحیت قرار داده است. با پیوند قرار دادن این دو معیار می‌توان صلاحیت دیوان را یک صلاحیت تکمیلی و در امتداد صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی ملی دانست. اصل تکمیلی بودن صلاحیت به معنای تحکیم و تقویت رسیدگی‌های دیوان کیفری بین المللی است و این گونه نیست که رسیدگی‌های دیوان جایگزینی برای رسیدگی‌های دادگاه‌های مل

ی باشد.