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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

هدایت حملات به اهداف غیرنظامی مصداق بارز جنایت جنگی است

هدایت حملات به اهداف غیرنظامی مصداق بارز جنایت جنگی است

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: هدایت حملات نظامی به اهداف غیرنظامی و مکان‌هایی که احتمال آسیب به مناطق مسکونی، درمانی یا آموزشی در آن وجود دارد، مصداق قطعی جنایت جنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی عصر امروز یکشنبه در همایش بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و نحوه جبران خسارات ناشی از جنگ، با تسلیت ایام سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین (ع) و بزرگداشت هفته قوه قضاییه و شهید بهشتی اظهار کرد: در مدت جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه دادگستری خوزستان و ادارات سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان، از خدمت به مردم دریغ نکرده و در محل کار خود حاضر بودند. علاوه بر این در زمنیه حفظ امنیت عمومی، اقتصادی و نظارت بر بازار نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یکی از معاونت‌های خود را برای مستندسازی و دریافت شکایات مرتبط با جنگ اختصاص داد و این معاونت هنوز آماده دریافت شکایات و مستندات است.

وی ادامه داد: مجموعه قضایی استان با رویکرد عدالت محورانه و حفظ کرامت مراجعان، اتقان آراء و تسریع همراه با دقت نظر در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و مسن را مدنظر قرار داده و طبق آمار در این خصوص، موفقیت‌های مشهودی داشته است.

دهقانی تصریح کرد: با این همه همواره خود را نیازمند انتقادات و پیشنهادات علمی و موثر اساتید دانشگاه، وکلا و کارشناسان حقوقی می‌دانیم تا با مدنظر قرار دادن نقدهای صحیح و پیشنهادات موثر، بتوانین گامی بلندتر و مستحکم‌تر در اجرای عدالت که تکلیف و وظیفه اصلی دستگاه قضایی در قانون اساسی است، برداریم.

وی تاکید کرد: هفته قوه قضاییه متعلق به همه مردم است و در این هفته با اجرای برنامه‌های موثر در تلاش هستیم تا ضمن ارائه عملکرد مجموعه تحت امر قوه قضائیه در استان و ارتقای دانش حقوقی مردم، در زمینه خدمت‌رسانی به مردم از جمله کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌ها، اجرای قاطع و به موقع احکام لازم الاجرا و استماع مطالبات مردم نیز تسهیل شود.

دهقانی گفت: قطعا برگزاری جلسات نقد با حضور اندیشمندان حقوقی به تحقق این اهداف کمک خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار کرد: هدایت حملات به سمت اهداف غیرنظامی یک کشور و یا حملات نظامی که در آن احتمال آسیب به اهداف غیرنظامی مانند مناطق مسکونی، مراکز درمانی یا آموزشی وجود داشته باشد، مصداق جنایت جنگی است و در دو جنگ اخیر بارها شاهد چنین مواردی از جمله شهادت دانش‌آموزان میناب بودیم.

دهقانی گفت: متاسفانه سال گذشته کشور ایران دوبار مورد حمله ددمنشانه و تجاوزات آشکار استکبار جهانی قرار گرفت و خسارات جبران ناپذیری از جمله شهادت قائد امت امام خامنه‌ای (ره)، فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هسته‌ای و کودکان، جوانان و مردان و زنان بی‌گناه شد.

وی ادامه داد: جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی است و به جنایاتی گفته می‌شود که کشور متجاوزگر، بعد و مقررات جنگ را نادیده گرفته و نقض فاحش نسبت به اموال، اشخاص و سازمان‌ها و ... سرزمین دیگری انجام داده باشد و این اتفاق بارها در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در کشور عزیزمان اتفاق افتاد.

دهقانی با اشاره به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جنایات جنگی، گفت: از بعد کیفری که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است، در همین مسئله مسئولیت کیفری، مسئولیت عام و مطلق را پیش‌بینی کرده و صرفا به مباشرت اشاره نکرده و آورده شده که جنایاتی را که به تنهایی یا با مشارکت شخص دیگر انجام داده، دستور داده یا ترغیب کرده. این همان مسئولیت عام است؛ برای دستور دهنده، تشویق کننده و تسهیل کننده، و همکاری، مسئولیت تعیین کرده و آن را مدنظر قرار داده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس دو معیار «سرزمین محل جرم و تابعیت فاعل» را نیز مورد توجه و مبنای صلاحیت قرار داده است. با پیوند قرار دادن این دو معیار می‌توان صلاحیت دیوان را یک صلاحیت تکمیلی و در امتداد صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی ملی دانست. اصل تکمیلی بودن صلاحیت به معنای تحکیم و تقویت رسیدگی‌های دیوان کیفری بین المللی است و این گونه نیست که رسیدگی‌های دیوان جایگزینی برای رسیدگی‌های دادگاه‌های مل

ی باشد.

کد مطلب 6867170

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