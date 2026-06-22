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۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

محرمِ بی‌رهبر؛ وقتی دل‌های اراکی‌ها در جستجوی سایه‌بان ولایت می‌لرزد

محرمِ بی‌رهبر؛ وقتی دل‌های اراکی‌ها در جستجوی سایه‌بان ولایت می‌لرزد

اراک- در این ویدئو پیام مردم دیار آفتاب در خصوص محرم بی سایبان ولایت را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6868302

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