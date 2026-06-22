https://mehrnews.com/x3cpCs ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ کد مطلب 6868302 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲ محرمِ بیرهبر؛ وقتی دلهای اراکیها در جستجوی سایهبان ولایت میلرزد اراک- در این ویدئو پیام مردم دیار آفتاب در خصوص محرم بی سایبان ولایت را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6868302 کپی شد مطالب مرتبط صد و سیزدهمین اجتماع حماسی مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه حماسه حضور محلاتیها در صد و سیزدهمین شب بعثت مردم صد و سیزدهمین حضور پرشور حسینی مردم اراک در بیعت با رهبری برچسبها اراک تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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