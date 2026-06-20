https://mehrnews.com/x3cnMz ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۱ کد مطلب 6866299 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۱ صد و دوازدهمین تجمع حماسی مردم ساوه در شب ششم محرم ساوه- در این ویدئو صد و دوازدهمین تجمع حماسی مردم ساوه در شب ششم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6866299 کپی شد مطالب مرتبط صد و دوازدهمین شکوه حضور مردم اراک در بیعت با رهبری مهرگان در یکصدودوازدهمین شب تجمعات مردمی؛ نوای عاشقی در ششمین شب محرم شب صد و یازدهم از حضور پرشور مردم شازند در اجتماعات شبانه ورود دادگستری استان مرکزی به پرونده هدررفت ۲۵۰ میلیون دلاری سرمایه ملی میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و یازدهمین شب بیعت با رهبر انقلاب برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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