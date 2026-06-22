https://mehrnews.com/x3cpF4 ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6868381 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ مردم حسین آباد دلگان در سوگ سیدالشهدا عزاداری کردند دلگان- مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب هشتم محرم تجمع و عزاداری برگزار کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 6868381 کپی شد مطالب مرتبط شور حسینی در «حسین آباد» شهرستان دلگان عزاداری مردم حسین آباد دلگان در سوگ سیدالشهدا و رهبر شهید اجتماع دلگانی ها در شب صد و دوازدهم از شهادت قائد امت برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر تجمع مردمی
نظر شما