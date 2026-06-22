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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱

مردم حسین آباد دلگان در سوگ سیدالشهدا عزاداری کردند

مردم حسین آباد دلگان در سوگ سیدالشهدا عزاداری کردند

دلگان- مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب هشتم محرم تجمع و عزاداری برگزار کردند.

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کد مطلب 6868381

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