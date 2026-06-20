https://mehrnews.com/x3cnMT ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۷ کد مطلب 6866315 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۷ عزاداری مردم حسین آباد دلگان در سوگ سیدالشهدا و رهبر شهید دلگان- مردم حسین آباد شهرستان دلگان برای سیدالشهدا و رهبر شهید اجتماع عزاداری برگزار کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6866315 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب پنجم محرم عزاداری مردم چاه کیچی دلگان در سوگ سیدالشهدا(ع) ۱۱۰ شب ایستادگی و پایداری در دلگان برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر
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