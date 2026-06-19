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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۵

عزاداری مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب پنجم محرم

عزاداری مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب پنجم محرم

دلگان- مردم حسین آباد شهرستان دلگان در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید عزاداری کردند.

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کد مطلب 6865247

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