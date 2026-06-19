https://mehrnews.com/x3cnm6 ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۵ کد مطلب 6865247 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۵ عزاداری مردم حسین آباد شهرستان دلگان در شب پنجم محرم دلگان- مردم حسین آباد شهرستان دلگان در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید عزاداری کردند. دریافت 33 MB کد مطلب 6865247 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم چاه کیچی دلگان در سوگ سیدالشهدا(ع) ۱۱۰ شب ایستادگی و پایداری در دلگان قیام عاشورا برای اصلاح جامعه و احیای امر به معروف و نهی از منکر بود مردم ارومیه همچنان در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر ماه محرم و صفر اجتماع مردمی
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