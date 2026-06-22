https://mehrnews.com/x3cpDX ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۰ کد مطلب 6868376 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۰ اجتماع عزاداری دلگانیها به شب هشتم محرم رسید دلگان- مردم شهر دلگان در شب هشتم محرم تجمع و عزاداری کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6868376 کپی شد مطالب مرتبط شور حسینی در «حسین آباد» شهرستان دلگان اجتماع دلگانی ها در شب صد و دوازدهم از شهادت قائد امت عزاداری مردم حسین آباد دلگان در سوگ سیدالشهدا و رهبر شهید برچسبها شهرستان دلگان مراسم عزاداری محرم و صفر شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
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