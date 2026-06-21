به گزارش خبر گزاری مهر،دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر با انتقاد شدید از رسانههای جریان اصلی این کشور، نحوه پوشش اخبار مربوط به ایران از سوی روزنامه نیویورکتایمز را «خائنانه» توصیف کرد.
ترامپ در اظهاراتی تند، نیویورکتایمز را رسانهای «فاسد و شکستخورده» خواند و مدعی شد: این روزنامه با استفاده از «حقایق جعلی و ساختگی» به انتشار گزارشهای نادرست درباره ایران پرداخته است.
وی همچنین اعلام کرد: تمامی گزارشهای اخیر این روزنامه را به پرونده شکایت چند میلیارد دلاری خود علیه نیویورکتایمز اضافه خواهد کرد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه با تکرار حملات لفظی خود علیه این رسانه، آن را به انتشار اخبار دروغ متهم کرد و گفت: «آنها جنایتکار هستند.»
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