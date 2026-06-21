  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۶

ترامپ: پوشش نیویورک‌تایمز درباره ایران «خائنانه» است

ترامپ: پوشش نیویورک‌تایمز درباره ایران «خائنانه» است

رئیس‌جمهور آمریکا با حمله به روزنامه نیویورک‌تایمز، این رسانه را به انتشار اخبار جعلی درباره ایران متهم کرد و از پیگیری شکایت چند میلیارد دلاری علیه آن خبر داد.

به گزارش خبر گزاری مهر،دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر با انتقاد شدید از رسانه‌های جریان اصلی این کشور، نحوه پوشش اخبار مربوط به ایران از سوی روزنامه نیویورک‌تایمز را «خائنانه» توصیف کرد.

ترامپ در اظهاراتی تند، نیویورک‌تایمز را رسانه‌ای «فاسد و شکست‌خورده» خواند و مدعی شد: این روزنامه با استفاده از «حقایق جعلی و ساختگی» به انتشار گزارش‌های نادرست درباره ایران پرداخته است.

وی همچنین اعلام کرد: تمامی گزارش‌های اخیر این روزنامه را به پرونده شکایت چند میلیارد دلاری خود علیه نیویورک‌تایمز اضافه خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با تکرار حملات لفظی خود علیه این رسانه، آن را به انتشار اخبار دروغ متهم کرد و گفت: «آنها جنایتکار هستند.»

کد مطلب 6867345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها