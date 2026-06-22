تشریح نتایج مذاکرات از نگاه وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان مذاکرات فشرده بورگن اشتوک سوئیس در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: میانجی گری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.



وی افزود: اولین آزمون واقعی: واحد رفع درگیری‌ها در لبنان