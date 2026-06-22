ساخت ۱۲ هزار مسکن محرومان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه دلویی شامگاه یکشنبه در شورای مسکن مازندران اظهار کرد: سیاست‌های جدید دولت با هدف کاهش هزینه‌های ساخت و تسهیل دسترسی خانوارهای نیازمند به مسکن مناسب، در شهرها و روستاهای کشور در حال اجرا است.

خواجه‌دلویی با بیان اینکه برای نخستین بار دامنه طرح مسکن محرومان به مناطق شهری نیز گسترش یافته است، افزود: خانوارهای دهک‌های اول تا چهارم می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و شرایط بازپرداخت مناسب استفاده کنند.

وی با تأکید بر اینکه حمایت‌های دولت تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود، ادامه داد: برای بخشی از متقاضیان واجد شرایط، کمک‌های بلاعوض نیز در نظر گرفته شده تا سهم آورده خانوارها کاهش یافته و امکان ورود آنان به طرح‌های مسکن حمایتی فراهم شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در پیشبرد این برنامه‌ها گفت: بخشی از هزینه‌های اجرای طرح از طریق منابع حمایتی، تسهیلات بانکی و ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی تأمین می‌شود و همکاری میان نهادهای اجرایی می‌تواند روند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی را تسریع کند.

وی در ادامه به وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی در مازندران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در قالب برنامه‌های مختلف حمایتی در سطح استان در دست ساخت قرار دارد و تلاش می‌شود این واحدها با سرعت بیشتری تکمیل و به متقاضیان واگذار شوند.

خواجه‌دلویی همچنین از تأمین رایگان زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی خبر داد و گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی و استانداری‌ها، اراضی مورد نیاز این پروژه‌ها در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت تأمین می‌شود تا هزینه نهایی ساخت برای متقاضیان کاهش یابد.

وی تأکید کرد: خانواده‌های دارای معلول، اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان از مهم‌ترین گروه‌های هدف این برنامه‌ها هستند و دولت تلاش دارد با اجرای سیاست‌های حمایتی، بخشی از دغدغه‌های این خانوارها در حوزه مسکن را برطرف کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در برخی طرح‌های ویژه نیز امکان بهره‌مندی زوج‌های جوان دهک‌های اول تا چهارم از واحدهای مسکونی حمایتی پیش‌بینی شده است تا در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک، فشار ناشی از تأمین مسکن بر آنان کاهش یابد.