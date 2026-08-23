به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، با حضور در نشست اتحادیه فوتبال کارائیب، خشم شماری از کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (کونکاکاف) را برانگیخت؛ کشورهایی که اینفانتینو در تلاش است حمایت آنها را در کارزار انتخاباتی خود برای ریاست دوباره فیفا به دست آورد. او در این نشست از طرحهای توسعهای منطقه که با میلیونها دلار از سوی فیفا تأمین مالی میشوند، رونمایی کرد؛ طرحهایی که اجرای آنها ماهها به تأخیر افتاده بود.
روزنامه «گاردین» انگلیس و به نقل از چند منبع حاضر در نشست اتحادیه فوتبال کارائیب در جمهوری دومینیکن خبر داد، شماری از اعضای کونکاکاف از رفتار اینفانتینو بهشدت ناراضی بودند، بهویژه اینکه ویکتور مونتالیانی، رئیس کونکاکاف، پیشتر از او خواسته بود در این نشست حضور پیدا نکند.
این اتفاق در حالی رخ داده است که پیش از این نیز انتقادهایی درباره نحوه مدیریت فیفا مطرح شده بود. شاهزاده علی بن الحسین، رئیس فدراسیون فوتبال اردن، اوایل ماه جاری اینفانتینو را به رشوهخواری متهم کرد و مدعی شد اردن به دلیل حمایت نکردن از رئیس فیفا، پاداشهای مربوط به جام کشورهای عربی در سال گذشته را دریافت نکرده است.
به نظر میرسد اینفانتینو نشست اتحادیه فوتبال کارائیب را فرصتی برای جلب آرای انتخاباتی کشورهای این منطقه میدانسته و تلاش کرده است با ایجاد شکاف در کونکاکاف، حمایت بیشتری به دست آورد. کونکاکاف در حال حاضر با اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ائتلافی قرار دارد که خواستار کنارهگیری اینفانتینو پس از جنجال مربوط به طرح فروش داراییهای مرتبط با جام جهانی شدهاند.
مونتالیانی روز جمعه در نامهای خطاب به اینفانتینو از او خواسته بود «به خاطر فوتبال، در تصمیم خود برای حضور در این نشست تجدیدنظر کند». او تأکید کرده بود حضور رئیس فیفا باعث میشود توجهها از مسابقات منطقهای زیر ۱۴ سال که همزمان با این نشست برگزار میشود، منحرف شود.
با وجود این درخواست، اینفانتینو طبق گزارشها با هیأتی پرشمار از فیفا وارد منطقه پونتا کانا شد. در این هیأت، ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، و الخان مامادوف، از متحدان نزدیک اینفانتینو و مسئول حفظ روابط با ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا، نیز حضور داشتند.
گفته میشود تیم اینفانتینو پیش از اعلام تعهدات مالی فیفا در نشست اتحادیه فوتبال کارائیب، بهصورت جداگانه با شماری از فدراسیونهای عضو تماس گرفته و برای جلب حمایت آنها تلاش کرده است.
مامادوف نیز از زمان آغاز جنجال مربوط به پروژه «FIFA Forward Enterprise» نقش مهمی در تلاش برای حفظ حمایت فدراسیونهای ملی از اینفانتینو داشته است؛ هرچند شیوه پیگیری و اصرار او در این زمینه باعث نارضایتی برخی محافل شده است.
یکی از منابع مدعی شده است که هیأت رسمی فیفا تلاش کرده بحران مدیریتی و حاکمیتی این نهاد را به اختلافی شخصی میان اینفانتینو و مونتالیانی تقلیل دهد.
مونتالیانی تاجر کانادایی، از زمان افشای پروژه «FIFA Forward Enterprise» اظهارنظر عمومی چندانی نداشته است، اما در اروپا از نام او بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی جانشینی اینفانتینو یاد میشود.
اینفانتینو و مونتالیانی پیش از آغاز نشست اتحادیه فوتبال کارائیب برای مدت کوتاهی با یکدیگر دیدار کردند و دست دادند؛ دیداری که توسط تیم تصویربرداری شخصی رئیس فیفا ثبت شد.
در این میان، مکزیک، گرانادا و سنت کیتس و نویس موضع متفاوتی از کونکاکاف اتخاذ کرده و حمایت خود را از اینفانتینو اعلام کردهاند. با این حال، گفته میشود اکثریت ۴۱ عضو کونکاکاف از ائتلاف با یوفا که مونتالیانی آن را دنبال میکند، حمایت میکنند.
ائتلاف یوفا و کونکاکاف تنها به تلاش برای کنار گذاشتن اینفانتینو محدود نمیشود و دو کنفدراسیون در حال مذاکره برای برگزاری یک لیگ ملتهای مشترک در سال ۲۰۲۸ هستند؛ مسابقهای که ممکن است در آینده به یک رقابت جهانی جدید تبدیل شود.
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