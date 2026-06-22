به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال نیوزیلند و مصر از ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز یکشنبه در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور و با قضاوت عمر علی برگزار شد که این مسابقه با برتری ۳ بر یک مصر به پایان رسید.

سورمن (۱۵) برای نیوزیلند و مصطفی زیکو(۵۸) محمد صلاح(۶۷) و محمود ترزگه(۸۲) برای مصر گلزنی کردند.

تساوی بدون گل تیم‌های ملی ایران و بلژیک در دیگر دیدار گروه G، بهترین فرصت را برای نیوزیلند و مصر فراهم کرده بود تا با کسب سه امتیاز، گام بلندی برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ بردارند.

نیوزیلند که با همان ترکیب دیدار قبلی خود مقابل ایران به میدان آمده بود، بازی را هجومی آغاز کرد و در پنج دقیقه ابتدایی دو موقعیت خطرناک روی دروازه مصر خلق کرد.

جاست در دقیقه ۱۴ با نفوذ از جناح چپ می‌توانست گل نخست بازی را به ثمر برساند اما مصطفی شوبیر با واکنشی مناسب مانع از باز شدن دروازه مصر شد و توپ را راهی کرنر کرد. با این حال، ارسال از روی همین ضربه کرنر برای نماینده اقیانوسیه ثمربخش بود و سورمن، مدافع پیش‌تاخته نیوزیلند، با ضربه‌ای دقیق دروازه مصر را باز کرد تا تیمش از حریف پیش بیفتد.

پس از دریافت گل، بازیکنان مصر با انگیزه جبران نتیجه بازی را با هیجان بیشتری دنبال کردند که همین مسئله باعث افزایش تعداد خطاهای این تیم شد. در همین راستا محمد لاشین نیز از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

اشتباهات متوالی در خط دفاعی مصر و ریسک بالای بازیکنان این تیم در هنگام دفع توپ، بار دیگر فرصت مناسبی را در دقیقه ۲۰ در اختیار نیوزیلند قرار داد اما واکنش مناسب دروازه‌بان مصر مانع از باز شدن دوباره دروازه این تیم شد.

مصری‌ها در ۳۰ دقیقه ابتدایی تلاش زیادی داشتند تا با رساندن توپ به محمد صلاح، کاپیتان و ستاره خود، از توانایی‌های فردی او برای رسیدن به گل استفاده کنند اما این تاکتیک چندان موفق نبود.

نخستین موقعیت جدی مصر در دقیقه ۲۶ رقم خورد. جایی که عمر مرموش با نفوذی خطرناک و شوتی محکم دروازه نیوزیلند را تهدید کرد اما دروازه‌بان حریف در دو مرحله توپ را مهار کرد.

این تیم در دقیقه ۳۴ هم صاحب یک موقعیت خیلی خوب گلزنی روی ضربه ایشستاگهی پشت محوطه جریمه شد تا محمد صلاح پشت توپ بایستد اما ضربه او با اختلاف اندک به بیرون رفت تا نیمه نخست با همان برتری یک بر صفر نیوزیلند به پایان برسد.

۴۵ دقیقه دوم با بازی کاملا متفاوت مصری ها هنراه بود. نیوزیلند که ترس گل خوردن داشت عقب نشینی کرد تا میانه میدان تمام و کمال در اختیار هافبک های تکنیکی فراعنه باشد. همین موضوع فضای کافی را برای هرگونه پاس کوتاه و بلند به مصری ها داد تا این تیم بارها و بارها روی دروزاه تااینکه اقیانوسیه موقعیت آفرینی کند و بتواند ۳ بار دروازه سفیدپوستان نیوزیلند را باز کند.

مصر در آخرین دقایق بازی توسط زیزو می توانست گل چهارم را بزند اما این بار گلر نیوزیلند با وجود اینکه از مهاجم تعویضی مصر دربی خورده بود واکنشی تماشایی نشان دهد تا دروازه اش بیشتر از ۳ بار در یک نیمه باز نشود.

حالا مصر قبل از بازی سرنوشت‌ساز با ایران به امتیاز ۴ رسیدد تا جدال صبح شنبه آینده دو تیم که همزمان با دیدار نیوزیلند و بلژیک خواهد بود اهمیت دوچندان پیدا کند.