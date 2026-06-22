انجام ۲۰ هزار آنژیوگرافی در بیمارستان های تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و گرفتگی عروق کرونر در ایران، چندان مساعد نیست و تعداد این بیماران هر روز در حال افزایش است.

همچنین، مرگ های قلبی نیز در کشورمان، در رتبه نخست علل مرگ و میر قرار دارد. بنابراین، توجه به مقوله پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی، برای کاهش موارد بیماری و مرگ ها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه ای کشور که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات درمانی خود دارد؛ تلاش کرده با ارائه خدمات قابل قبول، به کنترل بیماری های قلبی عروقی در کشور کمک کند.

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، سال گذشته در بیمارستان‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ هزار و ۳۷۹ مورد آنژیوگرافی عروق کرونر انجام شده است.

آنژیوگرافی عروق کرونر یک روش تشخیصی برای بررسی میزان انسداد در عروق قلب است.