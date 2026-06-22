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۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

توفان و گرد و خاک مهمان استان سمنان؛ هشدار هواشناسی تا پایان هفته

توفان و گرد و خاک مهمان استان سمنان؛ هشدار هواشناسی تا پایان هفته

سمنان- هواشناسی سمنان از وزش باد شدید و گردوخاک در تمامی نقاط استان خبر داد و اعلام کرد این وضعیت تا پایان هفته پایدار بوده و بارش‌های خفیف در ارتفاعات شمالی و شرقی دیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز دوشنبه، شاهد افزایش ابر در نقاط مختلف استان سمنان خواهیم بود.

پیش بینی هواشناسی وزش باد شدید و گرد و خاک است وضعیتی که تا پایان هفته جاری ادامه نیز خواهد داشت.

در نیمه شمالی و شرقی استان سمنان و در ارتفاعات، بارش خفیف باران را نیز شاهد خواهیم بود اما دمای هوا طی روزهای آتی روند کاهشی نخواهد داشت.

آسمان مرکز استان سمنان نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد خاک خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوا ۳۹ و ۲۸ درجه بالای صفر خواهد بود.

برای شاهرود و دامغان وزش باد نسبتاً شدید افزایش ابر و بارش باران در ارتفاعات شمالی این دو شهرستان پیش بینی می شود.

در شهرستان‌های غربی استان سمنان وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی شده است و کیفیت هوا به دلیل وزش باد و گرد و خاک در گرمسار و آرادان کمی کاهش خواهد یافت.

بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۳۷ و ۲۱ درجه بالای صفر و دامغان ۳۹ و ۲۲ درجه بالای صفر اعلام شده است.

بیشینه کمینه دمای هوای گرمسار ۴۳ و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده است برای مهدیشهر نیز وزش باد و گرد و خاک و ابرناکی و احتمال بارش باران در ارتفاعات این شهرستان پیش بینی شده است.

کد مطلب 6867437

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