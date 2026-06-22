به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد گلمحمدزاده اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر سنگپرانیهای شبانه در خیابان قیام بجنورد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی بجنورد افزود: بررسیها نشان داد فردی از یک نقطه مرتفع، بیشتر در ساعات شب، اقدام به پرتاب سنگ به سمت شیشه منازل، خودروها و مغازهها میکرد که این اقدامات موجب وارد شدن خسارتهای زیادی به شهروندان شده بود.
وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی متهم و انجام بازرسی از محل سکونت وی، مقادیر زیادی سلاح سرد، تعدادی سلاح گرم دستساز، تیرکمان و پیکانهای دستساز را کشف و ضبط کردند.
گلمحمدزاده با اشاره به برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت و آرامش شهروندان، تصریح کرد: به افرادی که در سر سودای اقدامات مجرمانه دارند هشدار میدهیم هیچ نقطه امنی برای فرار از قانون وجود ندارد و پلیس با همکاری دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، آنان را شناسایی و به دست قانون خواهد سپرد.
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