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۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

گل‌محمدزاده: کماندار شب‌های بجنورد دستگیر شد

گل‌محمدزاده: کماندار شب‌های بجنورد دستگیر شد

بجنورد- فرمانده انتظامی بجنورد از دستگیری «کماندار شب‌های بجنورد» خبر داد و گفت: عامل سنگ‌پرانی به منازل، خودروها و مغازه‌های خیابان قیام به همراه سلاح‌های دست‌ساز و تیرکمان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد گل‌محمدزاده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر سنگ‌پرانی‌های شبانه در خیابان قیام بجنورد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بجنورد افزود: بررسی‌ها نشان داد فردی از یک نقطه مرتفع، بیشتر در ساعات شب، اقدام به پرتاب سنگ به سمت شیشه منازل، خودروها و مغازه‌ها می‌کرد که این اقدامات موجب وارد شدن خسارت‌های زیادی به شهروندان شده بود.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی متهم و انجام بازرسی از محل سکونت وی، مقادیر زیادی سلاح سرد، تعدادی سلاح گرم دست‌ساز، تیرکمان و پیکان‌های دست‌ساز را کشف و ضبط کردند.

گل‌محمدزاده با اشاره به برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت و آرامش شهروندان، تصریح کرد: به افرادی که در سر سودای اقدامات مجرمانه دارند هشدار می‌دهیم هیچ نقطه امنی برای فرار از قانون وجود ندارد و پلیس با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، آنان را شناسایی و به دست قانون خواهد سپرد.

کد مطلب 6867474

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