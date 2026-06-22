یادداشت اقتصادی_ سعیده سیف اللهی مقدم کارشناس مدیریت؛ دنیای امروز با گذشته تفاوتهای زیادی دارد. کودکان و نوجوانان از سنین پایین با پول، خرید، تبلیغات و انواع کالاها و خدمات روبهرو هستند. به همین دلیل آموزش مهارتهای مالی و کسبوکار دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای تربیت نسلی آگاه و مسئولیتپذیر به شمار میرود. یکی از مهمترین مهارتهایی که باید از دوران کودکی آموزش داده شود، پسانداز کردن است.
بسیاری از کودکان پول توجیبی دریافت میکنند اما نمیدانند چگونه آن را مدیریت کنند. اگر خانوادهها و مدارس از همان سالهای نخست زندگی به کودکان بیاموزند که بخشی از پول خود را کنار بگذارند، آنان به تدریج مفهوم برنامهریزی مالی را یاد خواهند گرفت. پسانداز به کودک میآموزد که برای رسیدن به خواستههای بزرگتر باید صبور باشد و همه دارایی خود را در کوتاهترین زمان خرج نکند.
برای آموزش پسانداز میتوان از روشهای ساده استفاده کرد. به عنوان مثال، تهیه یک قلک یا اختصاص دادن بخشی از پول توجیبی برای اهداف مشخص، میتواند کودک را با مفهوم ذخیرهسازی سرمایه آشنا کند. زمانی که کودک پس از چند ماه بتواند با پول پساندازش وسیلهای را که دوست دارد خریداری کند، ارزش تلاش و برنامهریزی را بهتر درک خواهد کرد.
نوجوانان نیز باید یاد بگیرند که درآمد و هزینه را ثبت کنند و برای خریدهای مهم خود برنامه داشته باشند. این مهارت در آینده به آنان کمک میکند تا در مدیریت درآمد، سرمایهگذاری و حتی راهاندازی کسبوکار موفقتر عمل کنند.
اهمیت آموزش پسانداز کردن
پسانداز تنها جمع کردن پول نیست، بلکه یک فرهنگ اقتصادی ارزشمند است که میتواند مسیر زندگی افراد را تغییر دهد. کودک یا نوجوانی که پسانداز کردن را یاد میگیرد، در حقیقت مهارت کنترل خواستهها و مدیریت منابع را نیز میآموزد.
در زندگی همواره شرایط پیشبینینشدهای وجود دارد. گاهی ممکن است فرد به پول بیشتری نیاز داشته باشد یا فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری پیش بیاید. کسانی که عادت به پسانداز دارند، در چنین شرایطی آمادگی بیشتری خواهند داشت. این موضوع باید از دوران کودکی در ذهن فرزندان نهادینه شود.
پسانداز همچنین اعتمادبهنفس کودکان را افزایش میدهد. زمانی که کودک میبیند میتواند با مدیریت پول خود به هدفی مشخص برسد، احساس توانمندی بیشتری پیدا میکند. این احساس موفقیت در سایر بخشهای زندگی نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.
از سوی دیگر، پسانداز به نوجوانان کمک میکند تا ارزش زمان را بهتر درک کنند. آنان متوجه میشوند که موفقیت مالی یکشبه به دست نمیآید و برای رسیدن به اهداف بزرگ باید صبر، نظم و برنامهریزی داشت. چنین نگرشی در آینده زمینهساز موفقیتهای شغلی و اقتصادی خواهد بود.
امروزه بسیاری از کارآفرینان موفق جهان معتقدند که عادتهای مالی دوران کودکی نقش مهمی در موفقیتهای بعدی آنان داشته است. به همین دلیل آموزش فرهنگ پسانداز باید بخشی از فرآیند تربیتی خانوادهها و نظام آموزشی باشد.
اهمیت چگونگی صحیح کسب پول و سرمایه
یکی دیگر از موضوعات مهم در آموزش کسبوکار به کودکان و نوجوانان، آشنایی با مفهوم پول و سرمایه است. بسیاری از کودکان میدانند پول برای خرید کالا استفاده میشود، اما کمتر با نقش آن در ایجاد ارزش، تولید و سرمایهگذاری آشنا هستند.
کودکان باید بدانند که پول نتیجه کار، تلاش، مهارت و تولید است. زمانی که این مفهوم به درستی آموزش داده شود، نگاه آنان به پول تغییر میکند و از مصرفگرایی فاصله میگیرند. درک ارزش پول باعث میشود کودکان در هزینهکردن دقت بیشتری داشته باشند و برای به دست آوردن آن تلاش را ضروری بدانند.
سرمایه نیز مفهومی فراتر از پول نقد است. سرمایه میتواند شامل دانش، مهارت، ابزار، تجربه و حتی زمان باشد. آموزش این مفاهیم به نوجوانان کمک میکند تا نگاه کارآفرینانه پیدا کنند و برای آینده شغلی خود برنامهریزی بهتری داشته باشند.
برای مثال، نوجوانی که بخشی از پول خود را صرف یادگیری یک مهارت جدید میکند، در واقع روی سرمایه انسانی خود سرمایهگذاری کرده است. این نوع سرمایهگذاری در بلندمدت میتواند درآمد و فرصتهای بیشتری برای او ایجاد کند.
آشنایی با مفهوم سرمایه همچنین به نوجوانان میآموزد که همه پولها نباید صرف مصرف شوند. بخشی از درآمد میتواند برای ایجاد ارزش بیشتر در آینده به کار گرفته شود. این نگرش یکی از پایههای اصلی موفقیت اقتصادی و کارآفرینی محسوب میشود.
خانوادهها میتوانند با مثالهای ساده، کودکان را با چرخه تولید، فروش، درآمد و سرمایهگذاری آشنا کنند. حتی فعالیتهای کوچک مانند فروش محصولات دستساز یا مشارکت در بازارچههای دانشآموزی میتواند تجربهای ارزشمند برای یادگیری مفاهیم کسبوکار باشد.
جلوگیری از اسراف راه کاری برای تمام دوران زندگی
یکی از مهمترین آموزههای مالی و اقتصادی، پرهیز از اسراف است. اسراف تنها به معنای هدر دادن پول نیست، بلکه شامل اتلاف زمان، انرژی، مواد غذایی، آب و سایر منابع نیز میشود. کودکان و نوجوانان باید از سنین پایین بیاموزند که منابع محدود هستند و باید به درستی از آنها استفاده کرد.
وقتی کودکی بدون نیاز واقعی اسباببازیهای متعدد خریداری میکند یا غذایی را دور میریزد، در حقیقت در حال تجربه نوعی اسراف است. آموزش درست میتواند به او کمک کند تا میان نیاز و خواسته تفاوت قائل شود و تصمیمهای آگاهانهتری بگیرد.
جلوگیری از اسراف آثار مثبت اقتصادی فراوانی دارد. خانوادههایی که منابع خود را مدیریت میکنند، توان بیشتری برای پسانداز و سرمایهگذاری خواهند داشت. همچنین این فرهنگ میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نیز کمک کند.
آموزش صرفهجویی نباید با محرومیت اشتباه گرفته شود. هدف این است که کودکان یاد بگیرند از امکانات موجود بهترین استفاده را ببرند و از خریدها یا مصرفهای غیرضروری پرهیز کنند. این مهارت در آینده آنان را به افرادی مسئولیتپذیر و آگاه تبدیل خواهد کرد.
علاوه بر جنبه اقتصادی، جلوگیری از اسراف آثار فرهنگی و اجتماعی نیز دارد. فردی که ارزش منابع را درک میکند، نسبت به محیط زیست، جامعه و حقوق دیگران نیز احساس مسئولیت بیشتری خواهد داشت. چنین نگرشی یکی از پایههای توسعه پایدار در جوامع امروزی محسوب میشود.
در نهایت باید گفت آموزش کسبوکار به کودکان و نوجوانان تنها یاد دادن مفاهیم مالی نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری بلندمدت برای ساختن نسلی توانمند، مسئولیتپذیر و آیندهنگر است. آموزش پسانداز، درک اهمیت پول و سرمایه و همچنین پرهیز از اسراف، مهارتهایی هستند که میتوانند مسیر موفقیت فردی و اجتماعی را هموار کنند.
هرچه این آموزشها از سنین پایینتر آغاز شود، احتمال شکلگیری عادتهای مثبت مالی و اقتصادی در بزرگسالی بیشتر خواهد بود. بنابراین خانوادهها، مدارس و نهادهای آموزشی باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند تا نسل آینده بتواند با دانش، آگاهی و مهارت بیشتری در مسیر توسعه فردی و اقتصادی گام بردارد.
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