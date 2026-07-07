یادداشت مهمان_ سعیده سیف اللهی مقدم کارشناس مدیریت؛ امروزه دیگر موفقیت تنها در داشتن مدرک دانشگاهی یا استخدام در یک سازمان خلاصه نمی‌شود. دنیای کسب‌وکار با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر است و فرصت‌های جدید هر روز در گوشه‌ای از جهان متولد می‌شوند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین سرمایه نوجوانان نه پول است و نه امکانات ویژه؛ بلکه ذهنی خلاق، جسارت آزمون و خطا و توانایی دیدن فرصت‌ها در دل مشکلات است. اگر از همین دوران نوجوانی یاد بگیرند که یک ایده کوچک می‌تواند آغاز یک مسیر بزرگ باشد، آینده اقتصادی جامعه نیز متفاوت رقم خواهد خورد.

از حل یک مشکل ساده تا ساختن یک برند

بیشتر نوجوان‌ها تصور می‌کنند راه‌اندازی کسب‌وکار یعنی داشتن سرمایه زیاد، دفتر کار شیک یا تجهیزات گران‌قیمت؛ در حالی که واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از برندهای شناخته‌شده دنیا فعالیت خود را از یک اتاق کوچک، یک لپ‌تاپ یا حتی یک ایده ساده شروع کرده‌اند.

کارآفرینی یعنی پیدا کردن یک نیاز و ارائه راه‌حلی برای آن. نوجوانی که متوجه می‌شود همکلاسی‌هایش برای یادگیری یک درس مشکل دارند، می‌تواند محتوای آموزشی تولید کند. کسی که به طراحی علاقه دارد، می‌تواند خدمات گرافیکی ارائه دهد و نوجوانی که مهارت ساخت صنایع‌دستی دارد، می‌تواند محصولاتش را در فضای مجازی عرضه کند.

در واقع، آنچه یک کسب‌وکار را شکل می‌دهد، بزرگی ایده نیست؛ بلکه توانایی تبدیل آن به یک خدمت یا محصول مفید است.

تجربه؛ بهترین کلاس آموزش کارآفرینی

کارآفرینی را نمی‌توان فقط از روی کتاب یاد گرفت. همان‌طور که شنا کردن با مطالعه کتاب امکان‌پذیر نیست، کسب‌وکار هم بدون تجربه عملی آموخته نمی‌شود.

به همین دلیل لازم است نوجوانان فرصت تجربه کردن داشته باشند. بازارچه‌های دانش‌آموزی، نمایشگاه‌های مدرسه، فروش محصولات دست‌ساز، تولید محتوای آموزشی، ارائه خدمات آنلاین یا حتی اجرای پروژه‌های گروهی، بهترین محیط برای یادگیری هستند.

ممکن است نخستین تجربه با شکست همراه باشد؛ اما همین شکست ارزشمندترین درس زندگی خواهد بود. نوجوان یاد می‌گیرد چگونه با مشتری ارتباط برقرار کند، قیمت‌گذاری انجام دهد، کیفیت کار خود را افزایش دهد و مسئولیت تصمیم‌هایش را بپذیرد.

خانواده‌ها نقش تعیین‌کننده دارند

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت نوجوانان، نگاه خانواده به کارآفرینی است. متأسفانه هنوز برخی والدین تصور می‌کنند فعالیت اقتصادی در دوران نوجوانی باعث افت تحصیلی می‌شود؛ در حالی که اگر این فعالیت مدیریت‌شده باشد، می‌تواند مکمل آموزش رسمی باشد.

وقتی والدین به ایده‌های فرزندشان گوش می‌دهند، او را تشویق می‌کنند و اجازه می‌دهند در محیطی امن تجربه کسب کند، اعتمادبه‌نفس او نیز افزایش پیدا می‌کند.

قرار نیست نوجوان در همان سال‌های ابتدایی درآمدهای بزرگ داشته باشد. هدف اصلی، یادگیری مهارت‌هایی است که بعدها مسیر موفقیت او را هموار خواهند کرد.

مهارت، سرمایه واقعی نسل آینده

در گذشته برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار معمولاً به سرمایه قابل توجهی نیاز بود، اما امروز شرایط تغییر کرده است. بسیاری از مشاغل دیجیتال با کمترین هزینه قابل راه‌اندازی هستند.

تولید محتوا، طراحی سایت، برنامه‌نویسی، آموزش آنلاین، مدیریت شبکه‌های اجتماعی، ساخت پادکست، فروش محصولات هنری، عکاسی، تدوین ویدئو و ده‌ها فعالیت دیگر، نمونه‌هایی از مشاغلی هستند که نوجوانان می‌توانند با یادگیری مهارت وارد آن شوند.

بنابراین باید به نوجوانان آموخت که سرمایه اصلی آن‌ها مهارت، خلاقیت، پشتکار و یادگیری مداوم است؛ نه پولی که در ابتدای راه در اختیار دارند.

مدرسه فقط محل آموزش درس نیست

اگر مدارس بخواهند نسل آینده را برای زندگی واقعی آماده کنند، باید آموزش کارآفرینی را جدی‌تر بگیرند. برگزاری مسابقات ایده‌پردازی، آموزش سواد مالی، تشکیل گروه‌های خلاقیت، اجرای پروژه‌های واقعی و دعوت از کارآفرینان برای گفت‌وگو با دانش‌آموزان، می‌تواند نگاه نوجوانان را نسبت به آینده تغییر دهد.

دانش‌آموزی که در مدرسه مفهوم درآمد، هزینه، سود، بازاریابی و مدیریت زمان را یاد می‌گیرد، هنگام ورود به جامعه آمادگی بیشتری برای ساختن آینده خود خواهد داشت.

شکست؛ بخش طبیعی مسیر موفقیت

یکی از بزرگ‌ترین اشتباه‌ها این است که نوجوانان را از شکست بترسانیم. واقعیت این است که تقریباً هیچ کارآفرین موفقی وجود ندارد که در مسیر خود شکست را تجربه نکرده باشد.

گاهی یک ایده با استقبال روبه‌رو نمی‌شود، گاهی محصول فروش نمی‌رود و گاهی برنامه‌ریزی اشتباه نتیجه مطلوب را از بین می‌برد. اما همین تجربه‌ها باعث رشد فرد می‌شوند.

اگر نوجوان بداند شکست پایان راه نیست، بلکه بخشی از فرآیند یادگیری است، با اعتماد بیشتری ایده‌های تازه را دنبال خواهد کرد.

فناوری؛ فرصتی بزرگ برای نوجوانان

نسل امروز بیش از هر نسل دیگری به ابزارهای دیجیتال دسترسی دارد. اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی فرصت‌هایی ایجاد کرده‌اند که تا چند سال پیش وجود نداشت.

نوجوانان می‌توانند با یادگیری استفاده صحیح از این ابزارها، خدمات خود را معرفی کنند، مشتری پیدا کنند و حتی با افراد مختلف در سراسر کشور یا جهان همکاری داشته باشند.

البته در کنار این فرصت‌ها باید سواد رسانه‌ای، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری نیز آموزش داده شود تا استفاده از فناوری به شکلی آگاهانه و سازنده صورت گیرد.

فرهنگ کارآفرینی از خانه آغاز می‌شود

گاهی ساده‌ترین رفتارهای والدین می‌تواند ذهن یک نوجوان را تغییر دهد. سپردن مسئولیت خرید، مشارکت دادن فرزندان در تصمیم‌های مالی خانواده، تشویق به پس‌انداز، آموزش مدیریت پول توجیبی و احترام گذاشتن به ایده‌های آن‌ها، قدم‌های کوچکی هستند که فرهنگ کارآفرینی را شکل می‌دهند.

نوجوانی که از امروز یاد بگیرد برای حل مشکلات فکر کند، در آینده به جای انتظار برای استخدام، به دنبال خلق فرصت خواهد بود.

جمع‌بندی

اقتصاد آینده بیش از هر زمان دیگری به انسان‌های خلاق، مسئولیت‌پذیر و نوآور نیاز دارد. اگر امروز به نوجوانان بیاموزیم که از ایده‌های کوچک نترسند، شکست را بخشی از مسیر بدانند و مهارت‌های خود را تقویت کنند، فردا جامعه‌ای خواهیم داشت که فرصت‌های شغلی را خودش خلق می‌کند.

هر کسب‌وکار بزرگی روزی فقط یک فکر ساده بوده است؛ فکری که صاحب آن به جای کنار گذاشتنش، برای تحقق آن قدم برداشت. شاید امروز نیز در ذهن یکی از نوجوانان این سرزمین، ایده‌ای وجود داشته باشد که اگر درست هدایت شود، فردا به کسب‌وکاری بزرگ، اشتغال‌آفرین و اثرگذار تبدیل شود. آینده از آنِ کسانی است که جرئت می‌کنند از یک ایده کوچک، رؤیایی بزرگ بسازند.