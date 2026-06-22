به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در نشست بزرگداشت روز ملی بسیج اساتید در دانشگاه لرستان، اظهار داشت: اگر شهید چمران، امروز، در بین ما بود، از ما میخواست که علم را از کلاس، از آزمایشگاه و از دانشگاه، به جامعه ببریم و از تولید دانش به تولید قدرت اجتماعی و قدرت ملی، منتقل کنیم؛ چمران در منطق امروز، قطعاً مدافع دانشگاهی بود که مسئله را حل کند و مدافع دانشگاهی بود که جوان را توانمند، سازد.
رسالت «چمرانِ امروز»، ساختن دانشگاه جامعهپردازی است
وی افزود: شهید چمران، اگر امروز در میان ما بود، مدافع دانشگاهی بود که اعتماد عمومی را بازسازی کند و در برابر آسیبهای اجتماعی، علمی، فرهنگی، امنیتی و آموزشی، قدرت پیشبینی و قدرت پیشدستانه، تولید کند؛ این ادعاها، تبیین میکند که رسالت «چمرانِ امروز»، ساختن دانشگاه جامعهپردازی، فناوری مسئله حل کن و مقاومت ملی چندبعدی، متناسب با منطق جنگ ترکیبی است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بیان داشت: اگر چمرانِ امروز، در عرصه دانشگاه، در عرصه علم، در عرصه فناوری و در عرصه مقاومت ملی، حضور میداشت، خودش را موظف به چه کاری میدانست؟ بخشی از پاسخ به این پرسش را باید در میراث فکری و عملی شهید چمران جستجو کرد.
پورعلی، تصریح کرد: شهید چمران، از آن نوع شخصیتهایی نبود که علم را در خودش، بسته نگه دارد؛ او اهل این بود که دانش را به تصمیم و تصمیم را به اقدام و اقدام را به قدرت ملی، تبدیل کند؛ شهید چمران را باید در سیر زندگیاش، اهل این فضاها معرفی کرد؛ دانشمندی که رزمنده بود؛ رزمندهای که عارف بود؛ عارفی که عاشق بود؛ یاری که به امام موسی صدر، وفادار بود و خود را در او، گمکرده بود و دانشمندی که با شتاب برای حضور در میادین انقلاب اسلامی و در کنار بنیانگذار جمهوری اسلامی، فعالیت مؤثر و چشمگیر داشت.
شکلگرفتن روایت مبتنی بر احترام به ایران در جهان
وی ادامه داد: اهمیت شهید چمران در پیونددادن عرصه دانشگاه، عرصه علم، عرصه فناوری و عرصه مقاومت ملی باعزت و عظمت جامعه بهویژه جامعه شیعی است؛ کاری که در لبنان بهخوبی و در کنار امام موسی صدر، انجام داد؛ کاری که شهید چمران با عشق به عزت شیعیان در لبنان، او را به خود مشغول کرده بود؛ نقطه اهمیت تجربه شهید چمران در پیونددادن این عرصهها با یکدیگر است؛ بهویژه اینکه شهید چمران، علم را زمانی ارزشمند دانست که بتواند حل مسئله در جامعه کند و استقلال کشور را تقویت نماید.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، بیان کرد: شهید چمران اگر امروز در میان ما بود در برابر دانشگاهی میایستاد که از متن مردم فاصله گرفته باشد و در مقابل دانشگاهی ایستادگی میکرد که با مسئله مردم بیگانه باشد؛ اگر چمران امروز بود در برابر دانشگاهی میایستاد که مفهوم استقلال و عزت در زیر لوای شعارهای علمی در آن گم شده بود؛ شهید چمران در مقابل دانشگاهی میایستاد که کرامت جامعه برایش مسئله نبود؛ او در برابر جامعهای میایستاد که علم را فقط به مهارت فردی، تقلیل میداد، رسالت شهید چمران در زمانه ما، بازگرداندن دانشگاه به متن جامعه و بازگرداندن فناوری در خدمت قدرت ملی است؛ همان کاری که دانشگاهها در عرصههای هستهای، سلولهای بنیادی، موشکی، نانوتکنولوژی و... انجام دادند؛ همه این خدمات بهنوعی با دستاورد و میراث شهید چمران، نسبت مستقیمی برقرار میکند و همه این گامها در خدمت ساخت ایران قوی و ساخت قدرت ملی ایران بزرگ قرار گرفته است.
پورعلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شاهد هستیم برآیند جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان و کودتای ناکام دیماه ۱۴۰۴، تولد ایرانی قوی است؛ امروز روایت جدیدی از ایران در سطح جهان شکلگرفته، روایتی که مبتنی بر احترام به ایران بهعنوان یک قدرت افتخارآفرین است؛ این، خودش، تولد یک ایران جدید و قوی در جهان است؛ ایرانی که در اوج تهاجم دشمن، فرونپاشید و بهسرعت از استقلال و کیان خویش، مقتدرانه دفاع کرد.
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