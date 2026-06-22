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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

کشف محموله مکمل‌های ورزشی قاچاق در خرم‌آباد

کشف محموله مکمل‌های ورزشی قاچاق در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف محموله مکمل‌های ورزشی قاچاق در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با مخلان اقتصادی، حین گشت‌زنی هدفمند، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

در بازرسی دقیق از خودروی مذکور، تعداد ۷۰ قوطی انواع مکمل ورزشی خارجی که فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک گمرکی بود، کشف شد.

بر اساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۴ میلیارد ریال برآورد شده است. در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

کد مطلب 6867554

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