به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد در راستای اجرای طرحهای مبارزه با مخلان اقتصادی، حین گشتزنی هدفمند، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
در بازرسی دقیق از خودروی مذکور، تعداد ۷۰ قوطی انواع مکمل ورزشی خارجی که فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک گمرکی بود، کشف شد.
بر اساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۴ میلیارد ریال برآورد شده است. در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.
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