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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

جمع آوری ۱۲۶ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در مهرستان

جمع آوری ۱۲۶ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در مهرستان

هیرمند - فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان از جمع آوری ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طیبی نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح شهرستان اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح، ۹ نفر سارق،۱۹ نفر معتاد متجاهر و یک نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر ، ۷ مورد سرقت، ۹ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف و ۱۲۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان بیان کرد:‌ همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی و ۱۰ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف و ۱۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقدپلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شد.

کد مطلب 6867560

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