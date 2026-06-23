کاهش خطر مرگ و لختگی خون در بیماران خودایمنی با مصرف داروهای GLP-۱ 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گفتند بیماریهای خودایمنی مانند بیماری سلیاک، ویتیلیگو، پسوریازیس یا آرتریت روماتوئید خطر فوریتهای شدید سلامت را افزایش میدهند زیرا باعث التهاب و اختلال در پاسخهای ایمنی میشوند.
اما محققان اخیراً در مجله انجمن قلب آمریکا گزارش دادند که داروهای GLP-۱ ممکن است بتوانند با این خطر مقابله کنند.
این مطالعه نشان داد که به طور کلی، خطر مرگ افراد در صورت مصرف داروی دیابت GLP-۱ تقریباً به نصف کاهش مییابد.
دکتر «ایمی شی یر»، محقق ارشد و مدیر برنامه فلوشیپ پزشکی چاقی در دانشگاه فلوریدا، در یک نشست خبری گفت: «در این تجزیه و تحلیل واقعی، ما یک سیگنال ثابت به سمت عوارض جدی کمتر از جمله لخته شدن خون و مرگ و میر کمتر در میان بیمارانی که با آگونیستهای گیرنده GLP-۱ درمان میشوند، پیدا کردیم.»
برای این مطالعه، محققان بیش از ۱۳۰۰۰ نفر را که داروی GLP-۱ مصرف میکردند با همان تعداد که این داروهای کاهش وزن برایشان تجویز نشده بود، مقایسه کردند. شرکتکنندگان بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ در یک شبکه بهداشتی فلوریدا تحت درمان قرار گرفتند.
داروهای پپتید-۱ شبه گلوکاگون (GLP-۱) هورمون GLP-۱ را تقلید میکنند که به کنترل انسولین و سطح قند خون کمک میکند، اشتها را کاهش میدهد و هضم غذا را کُند میکند.
همه بیماران به بیماری خودایمنی و چاقی مبتلا بودند و محققان بیش از ۱۰ سال از دادههای سلامتی آنها را تجزیه و تحلیل کردند.
نتایج نشان داد افرادی که داروی GLP-۱ مصرف میکنند، موارد زیر را تجربه کردند:
۱۷ درصد کاهش خطر تشکیل لخته خون در ورید
۳۱ درصد کاهش خطر لخته شدن خون که باعث آمبولی ریوی در ریه میشود
۱۳ درصد کاهش خطر سکته مغزی
۲۱ درصد کاهش احتمال مراجعه به اورژانس
۴۴ درصد کاهش خطر مرگ
دکتر «فاطیما کدی استنفورد» از بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون، که این یافتهها را بررسی کرد، گفت: «کاهش ۴۴ درصدی در مرگ و میر ناشی از همه علل مشاهده شده در بین بیماران مبتلا به چاقی و بیماریهای خودایمنی همزمان، یافتهای قابل توجه است که توجه ما را میطلبد.»
استنفورد در یک بیانیه خبری افزود: «به عنوان یک دانشمند پزشکی چاقی که مرتباً از بیماران مبتلا به بیماریهای التهابی پیچیده مراقبت میکند، این مطالعه آنچه را که بسیاری از ما از نظر بالینی به آن مشکوک بودهایم، تقویت میکند - اینکه مزایای آگونیستهای گیرنده GLP-۱ فراتر از کنترل قند خون و کاهش وزن است و ممکن است اساساً مسیر بیماری را برای برخی از بیماران پرخطر ما تغییر دهد.»
محققان در مطالعه خود گفتند که داروهای GLP-۱ به تعدیل سیستم ایمنی و کاهش لخته شدن خون در بین افرادی که آنها را مصرف میکنند، کمک میکنند، که ممکن است این نتایج را توضیح دهد.
شی یر گفت: «برای افرادی که اضافه وزن دارند یا با چاقی و یک بیماری خودایمنی زندگی میکنند، این مطالعه یک سیگنال امیدوارکننده ارائه میدهد که داروهایی که امروزه استفاده میشوند ممکن است در کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی مفید باشند.»
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