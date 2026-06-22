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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

از پنجشنبه از شدت گرمای کرمانشاه کاسته می‌شود

از پنجشنبه از شدت گرمای کرمانشاه کاسته می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از کاهش نسبی دمای هوا از روز پنجشنبه خبر داد و گفت: وزش باد از چهارشنبه تا صبح پنجشنبه احتمال غبارآلود شدن هوای مناطق مرزی را افزایش می‌دهد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، موجی کوتاه‌مدت روز چهارشنبه از جو استان کرمانشاه عبور خواهد کرد که پیامد آن کاهش مختصر دمای هوا و تشدید نسبی وزش باد در نقاط مختلف استان خواهد بود.

وی افزود: وزش باد ناشی از این موج، از ساعاتی در روز چهارشنبه آغاز شده و تا صبح روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت، به‌ویژه در مناطق مرزی استان، احتمال نفوذ گرد و غبار و غبارآلود شدن هوا وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی روزهای آینده، تصریح کرد: از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده، به دلیل تضعیف شرایط پایدار در جو منطقه، از شدت گرمای هوا در بیشتر نقاط استان به طور نسبی کاسته خواهد شد و دما در مقایسه با روزهای گذشته اندکی کاهش می‌یابد.

زورآوند با بیان اینکه کاهش دما به معنای خروج کامل استان از شرایط گرم تابستانی نیست، گفت: هرچند هوا نسبت به روزهای اخیر معتدل‌تر خواهد شد، اما همچنان شرایط فصل تابستان بر استان حاکم است و شهروندان باید توصیه‌های لازم برای مدیریت مصرف آب و برق و همچنین مراقبت در برابر گرما را مدنظر قرار دهند.

وی در پایان از شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، خواست با توجه به احتمال وقوع غبار، آخرین اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی را دنبال کنند و در صورت کاهش کیفیت هوا، گروه‌های حساس از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

کد مطلب 6867657

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