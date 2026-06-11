هوای کرمانشاه تا دوشنبه پایدار و عمدتاً صاف است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، شرایط جوی استان تا روز دوشنبه هفته آینده پایدار خواهد بود و در اغلب مناطق آسمانی صاف تا قسمتی صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، وزش باد به صورت متناوب در سطح استان رخ خواهد داد، اما پدیده جوی قابل توجهی که موجب تغییر محسوس در شرایط آب و هوایی شود، پیش‌بینی نشده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در ساعاتی از روزهای جمعه و شنبه، احتمال نفوذ غبار رقیق به ویژه در مناطق مرزی استان وجود دارد که می‌تواند به طور موقت سبب کاهش کیفیت هوا در این نواحی شود.

زورآوند با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: میانگین دمای هوا طی امروز و فردا در بیشتر نقاط استان روندی افزایشی خواهد داشت و شهروندان افزایش نسبی دما را تجربه خواهند کرد.

وی ادامه داد: این شرایط موقتی است و از ابتدای هفته آینده شاهد کاهش مختصر دما در سطح استان خواهیم بود، هرچند این کاهش محسوس و قابل توجه نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به پایداری جو، شرایط برای انجام فعالیت‌های روزمره و ترددهای بین‌شهری مناسب خواهد بود، اما ساکنان مناطق مرزی لازم است در روزهای جمعه و شنبه نسبت به تغییرات احتمالی کیفیت هوا ناشی از غبار رقیق توجه داشته باشند.