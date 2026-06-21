علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی، شرایط پایدار جوی همچنان بر منطقه حاکم خواهد بود و این وضعیت تا روز سهشنبه ادامه دارد.
وی افزود: در این مدت، تداوم هوای گرم در بیشتر نقاط استان پیشبینی میشود و تغییر محسوسی در شرایط جوی مشاهده نخواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز چهارشنبه با عبور یک موج کوتاه از جو منطقه، شرایط جوی تا حدودی تغییر میکند و علاوه بر کاهش نسبی دمای هوا، سرعت وزش باد نیز افزایش خواهد یافت.
زورآوند ادامه داد: تشدید نسبی وزش باد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه میتواند زمینه نفوذ غبار را به نواحی مرزی استان فراهم کند و کیفیت هوا در این مناطق را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در پایان از شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق مرزی، خواست ضمن توجه به اطلاعیههای هواشناسی، تمهیدات لازم را برای مواجهه با افزایش گرد و غبار و تداوم گرمای هوا در روزهای پیشرو در نظر بگیرند.
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