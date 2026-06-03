علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و رشد ابر در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
وی افزود: شرایط جوی حاکم بر منطقه ممکن است از اواخر وقت امروز تا صبح روز پنجشنبه زمینه نفوذ غبار رقیق را به نواحی مرزی استان فراهم کند، هرچند انتظار نمیرود این پدیده از شدت قابل توجهی برخوردار باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از عبور این وضعیت، از ظهر روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده پدیده جوی خاص و قابل توجهی برای سطح استان پیشبینی نمیشود و جو نسبتاً پایداری بر منطقه حاکم خواهد بود.
زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی در روزهای آینده گفت: میانگین دمای هوا طی امروز نسبت به روز گذشته افزایش نسبی خواهد داشت، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد کاهش مختصر دما در سطح استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: از روز شنبه بار دیگر روند افزایش دما آغاز میشود و این شرایط تا روز یکشنبه نیز ادامه خواهد یافت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از شهروندان خواست با توجه به تغییرات جوی و احتمال ورود غبار به مناطق مرزی، آخرین اطلاعیهها و پیشبینیهای هواشناسی را دنبال کنند تا بتوانند برنامهریزی مناسبتری برای فعالیتهای روزانه خود داشته باشند.
کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از احتمال نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی استان تا صبح پنجشنبه خبر داد و گفت: تا یکشنبه پدیده جوی قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و رشد ابر در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
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