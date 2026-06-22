پیگیری برای تحقق مطالبه ۱۲ساله ایجاد مرکز ماده ۱۶ در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمودرضا روحانیفر ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامههای این هفته، گفت: از یکم تا ۱۲ تیرماه همزمان با ۲۶ ژوئن (روز جهانی مبارزه با مواد مخدر) برنامههای مختلفی در سطح استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ۳۳ دستگاه عضو این شورا در استان فعالیت دارند، افزود: هفت کمیته تخصصی شامل مقابله، فرهنگی و پیشگیری، درمان، شناسایی اموال، توسعه مشارکتها، حقوقی و قضایی و نظارت بر مراکز درمانی در این حوزه فعال است.
روحانیفر با اشاره به آمارهای نگرانکننده حوزه آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: ۵۵ درصد طلاقها و ۷۳ درصد زندانیان استان بهنوعی با موضوع مواد مخدر در ارتباط هستند که این موضوع ضرورت اجرای اقدامات زیربنایی و پیشگیرانه را دوچندان میکند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با بیان اینکه ۸۷ شهید مبارزه با مواد مخدر در استان وجود دارد، از برگزاری نخستین یادواره این شهدا در آینده نزدیک خبر داد.
وی با اشاره به عملکرد حوزه مقابله افزود: در سال گذشته بیش از ۲۱ تن انواع مواد مخدر در استان کشف و حدود هفت هزار نفر در این ارتباط دستگیر شدند. همچنین در سه ماهه نخست امسال بیش از پنج تن کشفیات با رشد ۴۰ درصدی ثبت شده و حدود ۳۰۰ خودرو نیز توقیف شده است.
روحانیفر ادامه داد: در حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان طی یک سال گذشته ۲۵ پرونده به ارزش حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه سن اعتیاد در استان از ۲۱ سال به ۱۵ سال کاهش یافته، گفت: سال گذشته حدود ۲۵ هزار نفر از خدمات درمانی و حمایتی در استان بهرهمند شدند و حدود ۱۰۰ معتاد متجاهر زن و مرد نیز شناسایی شدهاند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از اجرای برنامههای آموزشی، طرح یاریگران روستا، توانمندسازی مدارس، برگزاری کارگاههای تخصصی و توسعه مشارکتهای مردمی خبر داد و افزود: در این مدت ۷۲۰ کارگاه توانمندسازی در مدارس با حضور ۵۲۵ دانشآموز برگزار شده است.
روحانیفر با اشاره به اقدامات حقوقی و قضایی گفت: طی یک سال گذشته هزار خودرو توقیف و ۴۶۰ خودروی متعلق به قاچاقچیان به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم استان از فروش اموال قاچاقچیان اظهار کرد: در سالهای گذشته ۱۵ درصد از این منابع به استان اختصاص مییافت اما اکنون این سهم حذف شده و با وجود پیشتازی خراسان جنوبی در این حوزه، هیچ اعتباری به استان بازنمیگردد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به مطالبه ۱۲ ساله ایجاد مرکز ماده ۱۶ گفت: با وجود پیگیریهای طولانیمدت، این مطالبه تاکنون به نتیجه نرسیده بود اما در یک سال گذشته روند پیگیریها جدیتر شده است.
روحانیفر افزود: در نهایت سازمان جهاد کشاورزی استان با واگذاری محل مرکز تحقیقات کشاورزی در منطقه محمدیه برای ایجاد این مرکز موافقت کرده و مؤسسه «امداد و امید» نیز بازسازی و تجهیز آن را برعهده خواهد گرفت.
وی هزینه مورد نیاز برای راهاندازی این مرکز را حدود ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای اجرای طرح در زمین اولیه پیشنهادی نیز بیش از ۸۹ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
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