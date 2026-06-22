به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی، پیش از ظهر دوشنبه با هدف بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی حوزه کشاورزی، از پروژه بهسازی جاده دسترسی به مزارع روستای کال سفلی - سرنژمار بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس آب و خاک استان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نماینده پیمانکار و نمایندگان بهره‌برداران انجام شد، روند اجرای پروژه، نیازهای فنی و موانع احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار مریوان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی اظهار کرد: راه‌های دسترسی مناسب به مزارع از نیازهای اساسی کشاورزان است و بهسازی این مسیرها می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل انتقال نهاده‌ها و محصولات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مؤثر باشد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، حمایت از تولید و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در مناطق روستایی است و هر اقدامی که موجب رفع موانع فعالیت کشاورزان شود، به پایداری تولید و بهبود معیشت بهره‌برداران کمک خواهد کرد.

جهانی با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه در زمان‌بندی تعیین‌شده، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی و پیمانکار باید با هماهنگی لازم و رعایت استانداردهای فنی، روند اجرای طرح را سرعت بخشند تا بهره‌برداران منطقه در کوتاه‌ترین زمان از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: فرمانداری مریوان اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه کشاورزی و روستایی را با جدیت دنبال می‌کند و حمایت از پروژه‌هایی که به تقویت تولید، توسعه روستاها و بهبود شرایط فعالیت کشاورزان منجر شود، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی مریوان نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه برای کشاورزان منطقه گفت: بهسازی این مسیر یکی از مطالبات مهم بهره‌برداران بوده و تکمیل آن می‌تواند دسترسی به اراضی، انتقال نهاده‌ها و فرآیند برداشت محصولات را تسهیل کند.

همچنین نماینده بهره‌برداران و نماینده پیمانکار گزارشی از روند اجرای پروژه، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند و بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح تأکید شد.