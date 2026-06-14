خرید تضمینی ۳۵ هزار تن گندم از کشاورزان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با ارائه آماری از روند خرید تضمینی گندم در استان اعلام کرد: از ابتدای فصل برداشت تا کنون، کشاورزان مازندرانی بیش از ۳۵ هزار و ۶۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز خویش را به مراکز خرید تحویل داده‌اند.

جعفری ارزش ریالی این میزان محصول را بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست حمایتی دولت در بخش کشاورزی، نقش کلیدی در تحقق امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی از مشارکت چشمگیر گندمکاران استان قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه کشاورزان مازندرانی با تحویل به‌موقع محصول خود، سهم قابل توجهی در تأمین ذخایر راهبردی کشور داشته‌اند.

مدیرکل غله مازندران در ادامه با قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران در تسهیل فرآیند خرید، خاطرنشان کرد: همراهی مجموعه مدیریت استان سبب شده زیرساخت‌های دریافت گندم در تمام نقاط استان فراهم شود و روند خرید با کمترین مشکل در جریان باشد.

جعفری با اشاره به نزدیک شدن زمان برداشت گندم در مناطق بالادست و کوهپایه‌ای مازندران، تأکید کرد: به تدریج مراکز خرید تضمینی در این مناطق نیز بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی فعال خواهند شد تا هیچ محدودیتی برای تحویل محصول وجود نداشته باشد.

وی در پایان گندمکاران را سرمایه‌های ارزشمند بخش کشاورزی خواند و تصریح کرد: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان با تمام توان پای کار است تا محصول تولیدی کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن خریداری شود. این روند تا پایان فصل برداشت با جدیت ادامه خواهد یافت.