به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رفیعی ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه خراسان شمالی که به مناسبت سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی در سالن جلسات دفتر نماینده ولیفقیه خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به رسالت سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رویکردهای ابلاغی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد تبیین به عنوان محور اصلی برنامهها و فعالیتهای این نهاد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پس از بیانیه گام دوم انقلاب و مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره جهاد تبیین، سازمان تبلیغات اسلامی تحقق این فرمان را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و در کنار آن، توسعه دامنه مخاطبان را بهطور جدی دنبال میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی باید محدود به مساجد، حسینیهها و هیئات نباشد، تصریح کرد: اجرای برنامههایی همچون جشن «فرشتهها»، پویش «جانفدا»، برنامههای غدیر و سایر عملیاتهای فرهنگی با هدف گسترش ارتباط با اقشار مختلف جامعه طراحی و اجرا شده است.
حجتالاسلام رفیعی همچنین از برنامهریزی گسترده برای برگزاری مراسم دهه محرم و تشییع رهبر و اربعین حسینی خبر داد و گفت: مجموعه همکاران و فعالان مردمی با تمام توان در حال آمادهسازی برنامههای پیشرو هستند و امیدواریم با این تلاشها رضایت مردم خراسان شمالی فراهم شود.
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