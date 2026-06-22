به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور، با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب ارتش، از بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.

امیر سرتیپ الهامی در این بازدید، ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید عزیز و شجاع ایران اسلامی اظهار کرد: پدافند هوایی تاریخ پرافتخاری را در این جنگ رمضان برای حفاظت از حدودوثغور ایران اسلامی به ثبت رساند و یک تجربه ماندگار از فرزندان غیور و جان برکف نیروی پدافند هوایی بود که برای آیندگان به یادگار گذاشته شد.

سرتیپ الهامی تاکید کرد: جنگ حق و باطل از ابتدای تاریخ تا به الان وجود داشته است و بعد از این هم وجود خواهد داشت و مردم مبعوث شده ایران اسلامی امروز با لبیک به ندای رهبر عزیزمان، در مقابل ظلم و ظالم ایستاده است و حماسه های بی‌بدیلی را در خیابان ها آفریده اند و نیروهای مسلح ایران نیز امروز در آمادگی صددرصدی قرار دارند و ما برای هر سناریوی دشمن آماده‌ایم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور تصریح کرد: سلحشوری و مردانگی که کارکنان غیرتمند پدافندهوایی در ارتش و سپاه در جغرافیای پر برکت و مقدس ایران اسلامی به نمایش گذاشتند مایه مباهات تمامی آزادی خواهان شده است و امروز هم یگان‌های عملیاتی پدافندهوایی در سراسر کشور همچنان مستحکم پای کار دفاع از آسمان مقدس ایران اسلامی ایستاده‌اند و این شجاعت و شور اشتیاق کارکنان جان برکف پدافند هوایی باعث دلگرمی مردم شریف ایران اسلامی است.

وی تاکید کرد: ما در یک جنگ نابرابر با سربلندی و افتخار بیرون آمدیم و لازم است تجربیات ارزشمندی که در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان به دست آوردیم برای آیندگان ثبت و ضبط شود