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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

کشف کالای خارجی قاچاق در مرند

کشف کالای خارجی قاچاق در مرند

مرند- فرمانده انتظامی مرند از کشف کالای خارجی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر توزیع کالای خارجی قاچاق انواع ، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قاچاق کالا و ارز شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران به همراه عوامل شبکه بهداشت و درمان و اداره صمت شهرستان به محل های اعلامی اعزام و در بازرسی تعداد ۱۵۰۰ عدد انواع قرص غیر مجاز ، ۱۱۰۶۰ نخ سیگار، ۶ کیلو شکلات و ۱۴۰۶ عدد انواع مواد شوینده خارجی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با بیان اینکه در این راستا ۳نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشد از شهروندان درخواست می‌شود درصورت برخورد با هرگونه قاچاق کالاو اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6877327

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